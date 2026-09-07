Giá vàng tiếp tục giảm sáng đầu tuần

ANTD.VN - Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục kéo dài đà giảm từ cuối tuần trước, đưa giá vàng chiều bán ra về mức 147 triệu đồng/lượng.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới biến động tương đối mạnh theo những tín hiệu liên tục thay đổi từ nền kinh tế Mỹ được cho là có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ vào giữa tháng này. Kim loại quý tăng mạnh trong những phiên giữa tuần, tuy nhiên quay đầu điều chỉnh vào cuối tuần và chốt tuần đã giảm nhẹ 25 USD mỗi ounce so với cuối tuần liền trước.

Trong nước, các thương hiệu vàng cũng giảm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên giao dịch ngắn ngủi sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.

Diễn biến điều chỉnh của giá vàng tiếp tục kéo dài sang phiên đầu tuần này. Mở cửa phiên giao dịch, vàng SJC trong nước đã giảm thêm 600 nghìn đồng mỗi lượng, về mức 144,0 – 147,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng đang chịu áp lực trước các dự báo tăng lãi suất

Các thương hiệu vàng nhẫn ghi nhận mức giảm 500 – 800 nghìn đồng mỗi lượng. Đáng nói, giá các thương hiệu vàng nhẫn chênh lệch nhau lên tới gần 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, một số thương hiệu vàng nhẫn của các doanh nghiệp lớn được niêm yết đầu giờ sáng như sau: Nhẫn SJC 999.9 143,5 – 146,5 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 143,5 – 146,9 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 145,2 – 149,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 144,0 – 147,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mức 145,3 – 149,3 triệu đồng/lượng…

Phiên giao dịch đầu tuần, thị trường Mỹ sẽ nghỉ lễ cho Ngày Lao động, dự báo sẽ khiến thị trường quốc tế ít biến động hơn. Trong phiên châu Á, tính đến 9h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 26 USD mỗi ounce, và đang giao dịch quanh vùng 4.405 USD/ounce.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng với đó là các cuộc khảo sát quan trọng về ngành sản xuất và dịch vụ. Ngoài ra là thông báo về lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) với dự kiến lãi suất sẽ tăng do lạm phát.

Với những dữ liệu sẽ công bố trong tuần, các chuyên gia tỏ ra khá thận trọng khi dự báo về triển vọng giá vàng, với chỉ khoảng hơn 1/3 các nhà phân tích tham gia khảo sát của Kitco News cho rằng kim loại quý này sẽ tăng giá trong tuần này.

Theo nhiều chuyên gia, kim loại quý có khả năng tiếp tục dao động trong một biên độ mà chưa có xu hướng rõ ràng, trong khi chờ quyết định lãi suất của Fed trong chưa đầy 2 tuần tới. Mặc dù báo cáo việc làm mạnh ủng hộ khả năng nâng lãi suất và thị trường đang đặt cược theo hướng đó, tuy nhiên, khả năng này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Theo các nhà phân tích dữ liệu kinh tế sắp tới, trong đó có báo cáo CPI tháng 8 của Mỹ được công bố vài ngày trước cuộc họp Fed, sẽ tác động tới quyết định của ngân hàng trung ương và qua đó ảnh hưởng đến thị trường vàng.