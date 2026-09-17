Nhóm lừa đảo dùng chiêu 'tiền điện tử Bitcoin Defi'

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, phát hiện ngày 18/8/2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và một số địa phương trên cả nước.

Các đối tượng trong vụ án

Quá trình điều tra xác định, khoảng năm 2021, nhóm 4 đối tượng: Dương Nguyên Hùng (SN 1975; nơi thường trú: phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội); Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982; nơi thường trú: phường Ba Đình, TP Hà Nội); Đinh Bạt Hùng (SN 1982; nơi thường trú: phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội); Trần Tú Anh (SN 1990; nơi thường trú: phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Sau đó, nhóm đối tượng này cùng 2 đối tượng Phạm Tuấn (SN 2001; nơi thường trú: phường Tam Sơn, Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982; nơi thường trú: phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội), địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.