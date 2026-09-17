Vượt hàng nghìn cây số, bắt đối tượng truy nã sau 33 năm lẩn trốn

ANTD.VN - Sau hơn 3 thập kỷ lẩn trốn, đối tượng Mai Lưu (SN 1965), bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, đã bị Công an xã Mê Linh, Hà Nội bắt giữ tại tỉnh Lâm Đồng.

Công an xã Mê Linh đã bắt và di lý đối tượng Mai Lưu về trụ sở Công an xã

Thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, quản lý địa bàn và truy bắt đối tượng truy nã, Công an xã Mê Linh đã tập trung xác minh, thu thập thông tin, từng bước làm rõ nơi lẩn trốn của Mai Lưu - đối tượng đã trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng trong thời gian dài.

Theo hồ sơ, ngày 21-11-1994, Công an quận Ba Đình (cũ), Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh truy nã số 158/LTN đối với Mai Lưu về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi bị truy nã, đối tượng không chấp hành pháp luật mà tìm cách thay đổi nơi cư trú, lẩn trốn qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Qua thời gian dài xác minh, nắm tình hình, Công an xã Mê Linh đã xác định được dấu vết của đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng. Để truy bắt thành công đối tượng sau nhiều năm lẩn trốn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mê Linh đã vượt hàng nghìn cây số, trực tiếp tổ chức xác minh, truy tìm trong điều kiện địa bàn xa, thời tiết khắc nghiệt.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được lực lượng Công an tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ, an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân xung quanh. Với tinh thần kiên trì, quyết tâm truy bắt đối tượng truy nã, Công an xã Mê Linh đã bắt giữ thành công Mai Lưu sau 33 năm lẩn trốn.

Lệnh truy nã đối tượng Mai Lưu về tội Cố ý gây thương tích

Việc bắt giữ Mai Lưu sau hơn 3 thập kỷ cho thấy yêu cầu thường xuyên rà soát, xác minh và truy tìm đối tượng truy nã vẫn được lực lượng Công an cơ sở tập trung thực hiện. Đối với những trường hợp lẩn trốn trong thời gian dài, thông tin về đối tượng có thể thay đổi, địa bàn hoạt động rộng, đòi hỏi quá trình xác minh phải kiên trì, thận trọng và chính xác.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Mê Linh đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, tổ chức di lý Mai Lưu về Hà Nội và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc này, Công an xã Mê Linh tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động trong công tác nắm tình hình, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã; không để những đối tượng phạm tội lợi dụng thời gian, địa bàn và khoảng cách để né tránh sự xử lý của pháp luật.