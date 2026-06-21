Hành trình tự hào và tươi đẹp đời phóng viên

ANTD.VN - Ngày thu tháng 8 năm ấy đã đi qua, nhưng mỗi khi nhìn lại những bức ảnh còn lưu trong máy, nghe lại một vài đoạn ghi âm còn sót lại trong điện thoại hay đơn giản chỉ là bắt gặp một lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa phố phường, trong tôi lại ùa về những xúc cảm vẹn nguyên của những ngày tác nghiệp đặc biệt nhất trong đời phóng viên - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945/19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2025) - (Đại lễ A80).

Nhà báo Thùy An

Tác nghiệp trong những ngày Thu lịch sử

Tôi đã từng theo chân các lực lượng của Công an Thủ đô qua nhiều sự kiện lớn nhỏ, từng có mặt ở những “điểm nóng”, những đêm trắng chống tội phạm, những ngày mưa giông bão giật, hay những khoảnh khắc cân não sinh tử trong các chuyên án, nhưng A80 lại hoàn toàn khác. Không đơn thuần là một nhiệm vụ nghề nghiệp mà mang trong đó còn là hành trình của cảm xúc. Bởi mỗi phút giây trôi qua của sự kiện, hiện diện ở đó với tôi là một sự may mắn vì được chứng kiến và hòa mình vào hòa bình, vào những điều đẹp đẽ nhất của tình yêu đất nước.

Từ những buổi hợp luyện đầu tiên, rồi sơ duyệt, tổng duyệt cho đến ngày diễn ra Đại lễ, Hà Nội như khoác lên mình màu đỏ của cờ Tổ quốc. Tôi có cảm giác nơi đâu dưới vòm trời này cũng nhìn thấy cờ đỏ sao vàng tung bay. Trên ban công những ngôi nhà cổ, từng con đường ngõ xóm, trên những chiếc xe máy nối dài bất tận, trong tay các em nhỏ, trên ngực áo các cụ già và hằn in trong ánh mắt của hàng triệu người dân hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Chiều 27-8-2025, để đảm bảo an ninh, trật tự buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành sự kiện A80, các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã có mặt từ rất sớm phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển theo đúng tuyến. Toàn bộ các khu vực đường bị cấm theo thông báo trước đó được căng ba-ri-e, ngăn không cho các phương tiện đi lại, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn theo phương án được Công an Hà Nội triển khai đến từng đơn vị, vị trí thực hiện.

Có mặt tại chốt Kim Mã - Đào Tấn - Liễu Giai ghi nhận công tác đảm bảo an ninh, an toàn của lực lượng Công an Thủ đô, tôi gần như bị ngợp bởi không khí rất náo nhiệt nhưng cũng đầy cảm xúc ấy. Người dân cầm cờ đứng hai bên đường. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ người già đến các thanh thiếu niên, dù chen chúc giữa đám đông nhưng gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui. Họ nhường chỗ cho nhau để ai cũng có chỗ ngồi, để được ngắm những phút các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Tác giả phỏng vấn du khách nước ngoài tại sự kiện A80

Thời khắc ấy, không chỉ có lực lượng Công an Hà Nội, nhiều đơn vị từ khắp các tỉnh, thành phố đã điều động cán bộ, chiến sĩ về tăng cường cho sự kiện. Gặp Đại úy Trương Công Thắng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM làm nhiệm vụ tại chốt Văn Cao - Thụy Khuê, anh chia sẻ trong niềm xúc động: “Ngay khi được chỉ huy đơn vị thông báo rằng, tôi là 1 trong 20 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tăng cường cho lực lượng Cảnh sát giao thong Thủ đô bảo vệ sự kiện A80, bản thân tôi rất mừng vui. Tôi ra Hà Nội với một tâm trạng phấn chấn, hào hứng vô cùng vì được góp mặt trong một sự kiện lịch sử của đất nước.

Không chỉ riêng Đại úy Trương Công Thắng mà với tôi, hay bất kỳ cán bộ, chiến sĩ nào của Công an Hà Nội đều có chung một cảm xúc tự hào ấy. Chia sẻ với tôi, Đại úy Ngô Mạnh Linh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội nói: “Trong giờ phút này, tôi cảm thấy rất xúc động vì nhìn thấy sự đoàn kết, tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam. Điều khiến tôi tự hào nhất, có lẽ là được đứng ở đây, bên cạnh là nhân dân, trong tim là Tổ quốc, trên vai là sao vàng lấp lánh giữa màu cờ đỏ sao vàng rợp trời Thủ đô…”.

Ký ức đẹp nhất là mãi mãi

Tôi nhớ cái cảm giác được đi giữa dòng người trong thời khắc ấy, nơi mà tình yêu nước, niềm tự hào về một dân tộc đã trải qua những cuộc chiến tranh trường kỳ như hồi trống gióng lên đập trong tim. Ở đó, tôi gặp một du khách nước ngoài, trên người mặc chiếc áo màu đỏ in hình ngôi sao vàng 5 cánh - ông Nigel Butler (56 tuổi, quốc tịch Australia) không khỏi xúc động bày tỏ: “Tôi thấy không khí ở Hà Nội những ngày này rất sôi động. Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại tụ tập ra đường đông đến thế. Khi biết đến sự kiện kỷ niệm của các bạn, tôi thấy xúc động và cảm thấy người dân Việt Nam thật tuyệt vời. Các bạn đã thể hiện niềm tự hào đối với đất nước của mình. Thật hạnh phúc khi có mặt trong một dịp kỷ niệm đáng nhớ như thế này, vì thế tôi chọn chiếc áo màu đỏ có in sao vàng để mặc. Tôi muốn được giống như các bạn, hòa cùng niềm vui của các bạn Việt Nam”.

Sự háo hức của những em nhỏ cùng gia đình tham dự Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Chiều 29-8, cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ sập xuống bầu trời Hà Nội. Không kịp mặc áo mưa, chiến sĩ Công an Thủ đô đứng giữa những làn xe xuôi ngược phân luồng. Mưa nặng hạt khiến những chiếc áo thẫm màu và ướt lạnh, nhưng ánh mắt của họ vẫn luôn kiên định với nhiệm vụ. Thượng úy Phạm Minh Đức chia sẻ: “Mưa bất ngờ đổ xuống, nếu chậm một phút thì đường tắc thêm một phút. Bà con còn lặn lội từ xa xôi, bất chấp mưa nắng chờ cả chục giờ đồng hồ thì một chút vất vả của chúng tôi có là gì. Đây cũng sẽ là những kỷ niệm cùng niềm tự hào to lớn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi khi được góp phần vào thành công của sự kiện A80”.

Chiều 1-9, từ khắp các ngả đường, người dân kéo về trong niềm hân hoan. Cờ đỏ sao vàng rợp trời. Bất chấp mưa lớn đổ xuống, người dân vẫn nô nức tụ họp tại các tuyến diễn ra lễ diễu binh, diễu hành như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Lê Duẩn, Trần Phú… Tại nhiều điểm, người dân đồng thanh hát vang “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”… Khí thế ấy đã khiến những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nghẹn ngào xúc động, thêm quyết tâm, sẵn sàng cho nhiệm vụ thiêng liêng và vinh quang. Còn với tôi, tất cả những hình ảnh ấy đã được tái hiện trong bài báo của mình, để lưu giữ lại khoảnh khắc đầy tự hào về một sự kiện lịch sử.

Sáng 2-9, khi có mặt giữa biển người hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi chợt nhớ lại tất cả những khuôn mặt mình đã gặp. Những chiến sĩ Công an thức trắng đêm làm nhiệm vụ, những người dân vượt hàng trăm cây số về Hà Nội, những cựu chiến binh tóc bạc, những em nhỏ cầm lá cờ Tổ quốc trên tay …

“Đoàn quân Việt Nam đi…”. Quốc ca vang lên. Hàng triệu người cùng cất tiếng hát. Hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió...

Tôi nghĩ về những thế hệ cha anh đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay. Tôi nghĩ về những người đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên của Thủ đô. Tôi nghĩ về những con người bình dị mà mình đã gặp trong suốt hành trình tác nghiệp. Làm báo cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và chứng kiến nhiều câu chuyện. Nhưng không phải lúc nào người phóng viên cũng có cơ hội được tác nghiệp giữa những thời khắc đặc biệt của lịch sử dân tộc. A80 là một dịp như thế! Và rằng, đó sẽ mãi là một trong những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời phóng viên của tôi.