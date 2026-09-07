Nguyên nhân ban đầu khiến chiếc xe Kia Morning chở 5 người rơi xuống mương nước làm 2 người tử vong

ANTD.VN -Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho hay, vào khoảng 12h50 phút trưa ngày 6/9, một chiếc ô tô Kia Morning đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao xuống mương nước tại khu vực thôn Câu Thượng, xã An Quang (TP Hải Phòng).

Theo đó, xe Kia Morning BKS 15A-003.42, chở 5 người gồm lái xe là ông Đào Mạnh Lập (sinh năm 1958), cùng vợ là bà Ngô Thị Trong (sinh năm 1959), trú tại Cổ Am 3, xã Vĩnh Am, ngồi ở ghế phụ.

Ba người ngồi ghế sau gồm ông Đỗ Trung Thành (sinh năm 1959, trú tại Cổ Am 2, xã Vĩnh Am); ông Phạm Văn Thưởng (sinh năm 1957, trú tại xóm Thừa, xã Trung Am, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm) và ông Vũ Ngọc Minh (sinh năm 1959, trú tại Khương Trung, phường Thượng Đình, Hà Nội).

Chiếc xe khi lưu thông qua khu vực xóm 3, thôn Câu Thượng thì bất ngờ lao xuống mương nước ngay cạnh.

Hiện trường chiếc xe Kia Morning rơi xuống mương nước làm 2 vợ chồng tử vong

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng báo chính quyền, đồng thời tiếp cận và hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, vợ chồng ông Đào Mạnh Lập và bà Ngô Thị Trong đã tử vong.

Công an xã An Quang phối hợp với các cơ quan chức năng và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, bước đầu xác định trưa 6/9/2026, tại nhà ông Đào Văn Tiến, sinh năm 1956, ở xóm 3, thôn Câu Thượng, xã An Quang, tổ chức liên hoan hội đồng đội cũ. Khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, 5 người nói trên lên ô tô Kia Morning này để cùng về. Ông Đào Mạnh Lập lái xe, bà Ngô Thị Trong ngồi ghế phụ, ba người còn lại ngồi ở ghế sau.

Khi xe đi đến đoạn lối quanh qua cầu bắc qua mương của thôn, cách nơi tổ chức liên hoan khoảng 250 m, ô tô bất ngờ rơi xuống mương nước.

Qua khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết va chạm giữa ô tô với phương tiện giao thông khác, cũng không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực có thể dẫn đến cái chết của ông Đào Mạnh Lập và bà Ngô Thị Trong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể hai nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình vào khoảng 15h30 cùng ngày để lo hậu sự.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.