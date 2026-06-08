Người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay tới 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh?

ANTD.VN - Bộ Công an vừa đề xuất sửa đổi điều kiện vay vốn, đồng thời điều chỉnh mạnh mức vốn cho vay với người chấp hành xong án phạt tù lên tới 200 triệu đồng/ người.

Tại dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ (dự thảo) về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Bộ Công an đã đề xuất kéo dài thời gian được vay vốn, nâng mức vay tối đa đến bổ sung chính sách vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với người đã chấp hành xong án phạt tù.

Theo Bộ Công an, sau hơn hai năm triển khai, Quyết định số 22/2023 bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Nhiều trường hợp có nhu cầu vay vốn nhưng không đáp ứng được điều kiện vay; mức vốn cho vay chưa phù hợp với nhu cầu thực tế; một số nhu cầu phát sinh như đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa được điều chỉnh trong chính sách hiện hành.

Do đó, tại dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Cụ thể, thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn được đề xuất nâng từ tối đa 5 năm lên tối đa 10 năm.

Việc kéo dài thời gian được tiếp cận chính sách từ 5 năm lên 10 năm sẽ mở rộng phạm vi thụ hưởng, giúp nhiều người có thêm cơ hội ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn sửa đổi một điều kiện vay vốn. Theo đó, điều kiện đặt ra là tổng dư nợ của chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù và các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích không được vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Ngoài ra, nếu như Quyết định số 22/2023 chỉ quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề; sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thì dự thảo bổ sung thêm mục đích “đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Vốn vay được sử dụng để chi trả các khoản chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo quy định ghi trong hợp đồng đã ký kết giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên nhu cầu xuất khẩu lao động của người chấp hành xong án phạt tù được đưa vào chính sách tín dụng ưu đãi.

Cùng với việc mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng, dự thảo còn đề xuất điều chỉnh mạnh mức vốn cho vay.

Theo đó, mức vay tối đa đối với người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm được nâng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, mức vay tối đa được nâng từ 2 tỉ đồng/dự án lên 10 tỉ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung quy định người chấp hành xong án phạt tù hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức vay tối đa theo quy định.