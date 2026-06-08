Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét 50 nội dung thi hành Luật Thủ đô

ANTD.VN - Dự kiến, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) để xem xét, thông qua 56 nội dung, trong đó có 50 nội dung thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua Nghị quyết về đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 tại kỳ họp thứ 4

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) từ ngày 12 đến 16/6.

Kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND TP Hà Nội dự kiến dành thời gian 1 ngày để các đại biểu thảo luận về các nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; dành 2 ngày để UBND TP giải trình, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND thông qua.

Theo kế hoạch HĐND TP xem xét các nhóm nội dung về lĩnh vực văn hóa - xã hội; pháp chế; kinh tế - ngân sách; đô thị; khoa học - công nghệ với tổng số 56 nội dung, trong đó có 50 nội dung liên quan đến triển khai thi hành Luật Thủ đô và các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND TP.

HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận, thông qua các nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội: Quy định về “Tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển, khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao của Thủ đô”.

Nghị quyết của HĐND TP “Quy định cơ chế quản lý và khai thác hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của cơ sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và các mô hình trường tiên tiến, hiện đại và quy định đầu tư hiện đại hóa một số trường cao đẳng trọng điểm, chất lượng cao; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, đào tạo trọng điểm trên địa bàn thành phố...

Đối với nhóm các nghị quyết lĩnh vực pháp chế, dự kiến HĐND thành phố xem xét, thông qua các nội dung: Quy định về vị trí việc làm và biên chế các cơ quan trong hệ thống chính quyền thành phố Hà Nội.

Nghị quyết của HĐND TP quy định cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định chính sách về thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố; việc sử dụng ngân sách thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chính sách này...

Ở nhóm nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, dự kiến HĐND TP xem xét, thông qua Nghị quyết quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm đ khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Nghị quyết của HĐND quy định về cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết của HĐND TP việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh; vay từ các tổ chức tín dụng, ngân quỹ nhà nước.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ; phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2025.

Trong nhóm nghị quyết lĩnh vực đô thị, dự kiến kỳ họp xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về loại quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm; hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, hoạt động kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không gian tầm thấp, không gian tầm cao; Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội; Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội...