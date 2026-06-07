Chuyển đổi số trong quản lý cư trú gắn với xây dựng mạng lưới cảnh báo cháy sớm

ANTD.VN - Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Công an về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn việc lắp đặt, sử dụng thiết bị truyền tin báo cháy gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trên địa bàn phường.

Tham dự hội nghị có đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo, chỉ huy Công an phường Việt Hưng; 100% cán bộ Tổ An ninh, Tổ Cảnh sát khu vực; cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và công dân có người nước ngoài đang làm việc, lưu trú trên địa bàn phường.

Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn thực hiện phần mềm dùng chung của Bộ Công an

Tại hội nghị, Trung tá Dương Đình Thấn, Phó Trưởng Công an phường Việt Hưng và đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp hướng dẫn các đại biểu quy trình sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Công an trong khai báo tạm trú đối với người nước ngoài và thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam. Nội dung tập huấn tập trung vào các bước đăng nhập, cập nhật thông tin, gửi thông báo lưu trú, khai báo tạm trú và xử lý một số tình huống thường gặp trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh hướng dẫn thao tác trên phần mềm, báo cáo viên cũng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý cư trú, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế.

CBCS Công an phường Việt Hưng hướng dẫn Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và công dân trên địa bàn phường ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thiết bị truyền tin báo cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường về phòng cháy, chữa cháy. Nội dung tuyên truyền được triển khai cụ thể, dễ hiểu, giúp các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú nhận thức rõ hơn vai trò của thiết bị truyền tin báo cháy trong việc phát hiện, cảnh báo sớm sự cố cháy, nổ, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý tình huống ngay từ cơ sở.Hội nghị đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các đại biểu tham dự. Thông qua hoạt động này, Công an phường Việt Hưng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an nhân dân với phương châm “chủ động nhất, hiệu quả nhất, phục vụ Nhân dân tốt nhất”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.