Đồng chí Đặng Văn Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân phường Phú Lương

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội; phòng Tổ chức cán bộ - CATP Hà Nội; đồng chí Lương Mạnh Sơn- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Lương; đồng chí Lã Quang Thức - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phú Lương; đồng chí Lê Minh Hải – UV BTV, Trưởng Công an phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, UB MTTQ phường; cán bộ Ban Chỉ huy Công an phường Phú Lương; đại diện Hội Cựu CAND các phường: Dương Nội, Hà Đông, Kiến Hưng, Yên Nghĩa cùng các đại biểu là hội viên Hội Cựu CAND phường.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Công an phường Phú Lương chúc mừng Đại hội

Tính đến thời điểm thành lập, Hội Cựu CAND phường Phú Lương có tổng số 36 hội viên (gồm 30 nam và 06 nữ).

Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm kỳ mới với các mục tiêu trọng tâm, trong đó kiện toàn tổ chức bộ máy, hướng dẫn thành lập các chi hội cơ sở sau khi sáp nhập các tổ dân phố; tăng cường tuyên truyền điều lệ Hội, tôn chỉ mục đích để kết nạp hội viên mới; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên; phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, phối hợp tích cực bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an phường và Hội Cựu CAND phường đã ký quy chế phối hợp

Phát biểu tại đại hội, đại diện lãnh đạo Hội Cựu CAND TP Hà Nội, lãnh đạo UB MTTQ phường và đồng chí Thượng tá Lê Minh Hải - Trưởng CAP đã chúc mừng Đại hội, đồng thời mong muốn cán bộ, hội viên Hội Cựu CAND phường phát huy kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm của các đồng chí hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do địa phương phát động.

Tại Đại hội, Công an phường và Hội Cựu CAND phường đã ký quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phường; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an phường trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; tham gia tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy và duy trì mạnh mẽ hơn nữa những hoạt động tình nghĩa đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành, 3 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Hội Cựu CAND phường. Đồng chí Đặng Văn Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2026-2030.