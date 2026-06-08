UBND cấp xã được thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp xã.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Đồng thời quy định trách nhiệm của Bộ trưởng bộ quản lý ngành trong việc ban hành tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Chính phủ phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã.

Điều này bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP) đã quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, Nghị định số 283/2025/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và phù hợp với yêu cầu phát sinh trên địa bàn cấp xã.

Căn cứ hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.