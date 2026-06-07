Thực hiện Phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân. Một trong những hoạt động nổi bật là phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên, Hà Nội tổ chức lớp phòng, chống tai nạn đuối nước và dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn xã Ứng Thiên.

Ngày 6-6-2026, chương trình đã chính thức được khai mạc với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, cán bộ chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36 cùng đông đảo phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn xã.

Đồng chí Trương Thế Hữu – Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Ứng Thiên phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36 đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng ngừa tai nạn đuối nước; hướng dẫn kỹ năng nhận biết các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị đuối nước; các biện pháp cứu hộ, cứu nạn ban đầu và nguyên tắc bảo đảm an toàn cho bản thân khi tham gia cứu người. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn được hướng dẫn thực hành các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng nổi trên mặt nước, kỹ thuật thở và xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực số 36 hướng dẫn các bạn nhỏ khởi động.

Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, lớp học được tổ chức hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong dịp nghỉ hè, góp phần nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng về công tác phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, đồng thời trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ bản thân.

Hướng dẫn các bạn nhỏ các kỹ thuật bơi

Thông qua hoạt động này, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ là lực lượng sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra mà còn là những người gần gũi, tận tụy, đồng hành cùng Nhân dân trong công tác phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hiệu quả tiêu chí “Gần dân nhất” trong Phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Các đại biểu cùng các bạn nhỏ chụp ảnh lưu niệm

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng chống tai nạn đuối nước, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là trẻ em trong dịp hè, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.