Người nghỉ hưu từ tháng 7 có thuộc diện tăng lương hưu 8%?

ANTD.VN - Dự kiến từ ngày 1/7, lương hưu sẽ được tăng thêm 8%.Tuy nhiên, không phải tất cả người nghỉ hưu từ thời điểm này đều thuộc diện được hưởng mức tăng trên.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% từ 1/7

Từ ngày 1/7 tới, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Nhiều người bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 7/2026 băn khoăn có được tăng lương hưu thêm 8% trong đợt này không?

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 162, việc điều chỉnh được thực hiện trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đang hưởng của tháng 6/2026.

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, việc điều chỉnh tăng thêm 8% là dựa trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Bộ Nội vụ cũng vừa ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BNV quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026. Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2026 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 x 1,08.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, chỉ những người đã hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ tháng 6/2026 trở về trước mới được điều chỉnh tăng thêm 8% dựa trên mức đã nhận trong tháng 6/2026.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người có mức hưởng từ 20 triệu đồng mỗi tháng trở lên; gần 418.500 người hưởng từ 10 đến dưới 20 triệu đồng; hơn một triệu người hưởng từ 6 đến dưới 10 triệu đồng và 1,347 triệu người hưởng từ 3 đến dưới 6 triệu đồng. Gần 419.400 người có mức hưởng dưới 2,34 triệu đồng mỗi tháng.

Lần điều chỉnh lương hưu gần nhất được thực hiện từ ngày 1/7/2024 với mức tăng 15%. Theo Bộ Nội vụ, việc tăng lương hưu đã góp phần cải thiện thu nhập, hỗ trợ người nghỉ hưu trước tác động của biến động giá cả và chi phí sinh hoạt.