Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX với sự tham dự của 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”.

Đặc biệt, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã khai mạc trọng thể vào sáng nay 8/6, tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhìn nhận, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh “công nhân - nông dân - trí thức”; chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chung tay phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện cho hay, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân được đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hình thức thông qua tổ chức các hội nghị , xây dựng mô hình, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, các hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ (đạt 118,1% kế hoạch).

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đổi mới, nâng cao chất lượng.

Hàng năm vận động 6,5 triệu hộ đăng ký (đạt 112,6% kế hoạch, vượt 19,1% chỉ tiêu đề ra), trong đó trên 3,4 triệu hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 121,3% kế hoạch, vượt 27,5% chỉ tiêu đề ra), xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo.

Công tác vận động nông dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực, hiệu quả.

Nông dân đã hiến trên 530 ha đất, đóng góp 4,6 triệu ngày công; làm mới, sửa chữa trên 3,5 nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; xây dựng 11.125 mô hình bảo vệ môi trường; thành lập 1.632 Câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chủ động phối hợp với doanh nghiệp, nhà khoa học hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng, nhân rộng 4.977 mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học;

Việc đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân được quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp, phối hợp đào tạo cho gần 540.000 hội viên, lao động nông thôn các kiến thức về nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn;

Hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân được đẩy mạnh thông qua tổ chức tập huấn cho trên 2,8 triệu hội viên, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng trên 4.900 mô hình điểm…