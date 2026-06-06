Từ 13-7: Người được điều động làm nhiệm vụ khẩn cấp hưởng mức lương, phụ cấp bao nhiêu?

ANTD.VN - Nghị định 190/2026/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tình trạng khẩn cấp quy định cụ thể về chế độ với người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp được thực hiện từ tháng 7 tới.

Điều 3 Nghị định 190/2026/NĐ-CP quy định, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên tiền lương theo ngạch, bậc, cấp hàm, chức vụ; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài các khoản nêu trên còn được hưởng trợ cấp độc hại, nguy hiểm tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp với mức hưởng như sau:

Mức 1: Bằng 0,2 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp.

Mức 2: Bằng 0,3 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại khu vực bị thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng.

Mức 3: Bằng 0,4 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe;

Công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trực thêm giờ tại Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực về tình trạng khẩn cấp được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định.

Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn như đối với Dân quân được huy động làm nhiệm vụ.

Trường hợp làm nhiệm vụ vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau) được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng tại điểm a khoản này;

Ngoài các khoản quy định trên được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm do độc hại, nguy hiểm khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ, với mức hưởng như sau:

Mức 1: Bằng 0,5 lần mức trợ cấp ngày công lao động quy định tại điểm a khoản này khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp.

Mức 2: Bằng 0,7 lần mức trợ cấp ngày công lao động quy định tại điểm a khoản này khi làm nhiệm vụ có yếu tố nguy hiểm, độc hại hoặc làm việc tại khu vực bị thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng.

Mức 3: Bằng 1,0 lần mức trợ cấp ngày công lao động quy định tại điểm a khoản này khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe;

Cũng theo Nghị định 190/2026, ngoài tiền lương, tiền công, phụ cấp, người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp còn được hưởng các chế độ hỗ trợ khác. Cụ thể:

Người được điều động, huy động khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại địa bàn cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về như cán bộ, công chức cấp xã;

Người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. khi làm nhiệm vụ trực đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau) được hưởng tiền ăn thêm tính theo ngày.