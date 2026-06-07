“Gần dân nhất” ở nơi ưu phiền bủa vây

ANTD.VN - Giữa cái nắng như thiêu đốt, những cốc nước mát, những nụ cười thân thiện cùng lời thăm hỏi chân tình của cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội giúp người dân vơi bớt ưu phiền khi tìm đến đây làm thủ tục thăm gặp, chăm nuôi người thân bị tạm giữ, tạm giam.

​

Cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam số 1 tổ chức phục vụ nước miễn phí cho người dân tới làm thủ tục thăm người thân. Hoạt động do Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đơn vị phối hợp thực hiện

​

Giúp người dân có thêm niềm tin và điểm tựa

9h một ngày đầu tháng 6, Hà Nội bước vào đợt cao điểm nắng nóng. Bà Nguyễn Thị Hải (58 tuổi, trú tại phường Tây Hồ) lau vội giọt mồ hôi bước lên bậc tam cấp nhìn vào trong phòng, nơi đang có hơn 30 người chờ đến lượt làm thủ tục thăm người thân tại Trại tạm giam số 1.

Ngay từ cửa phòng, bà đã nhận được nụ cười cùng lời mời nhỏ nhẹ từ một chiến sỹ công an: “Mời bác uống ly nước cho đỡ mệt”. “Đây là lần thứ ba tôi tới thăm con trai. Các cô chú công an ở đây rất niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tôi làm các thủ tục. Nhờ vậy lòng tôi cũng phần nào vơi bớt lo lắng, muộn phiền” - bà Hải tâm sự.

Hoạt động cấp phát nước miễn phí được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 phối hợp triển khai thường xuyên vào mùa nắng nóng. Đây là một trong rất nhiều hoạt động thiết thực của đơn vị nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an và CATP Hà Nội phát động. Việc thực hiện mô hình “Ba nhất” mang một ý nghĩa và tính đặc thù rất riêng.

Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp xúc với hàng trăm lượt thân nhân của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân - những người đến liên hệ công tác không phải với tâm trạng bình thường, mà phần lớn mang theo sự lo lắng, áp lực, buồn phiền. Nhiều trường hợp lần đầu đến cơ sở giam giữ còn bỡ ngỡ, chưa hiểu quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật.

Có những bà mẹ già từ tỉnh xa về Hà Nội chỉ mong được gặp con vài phút ngắn ngủi. Nhiều người vợ trẻ bế con nhỏ đi hàng trăm cây số chỉ để gửi cho chồng vài bộ quần áo, chút thuốc men. Và cả những trường hợp vì tâm lý lo lắng nên dễ phát sinh bức xúc nếu không được giải thích, hướng dẫn tận tình...

Xuất phát từ thực tế đó, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại tạm giam số 1 xác định thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là thực hiện đúng quy trình, đúng điều lệnh, đúng quy định pháp luật, mà quan trọng hơn là phải thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử chuẩn mực, văn minh và nhân văn, để mỗi người dân khi đến liên hệ công tác đều cảm nhận được sự tận tình hướng dẫn, sự tôn trọng và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân.

“Chúng tôi nhận thức rằng, trong môi trường trại tạm giam, một lời giải thích tận tình, một thái độ hòa nhã, một hành động hỗ trợ đúng lúc, tuy nhỏ nhưng có thể giúp người dân vơi đi áp lực tâm lý, thêm tin tưởng vào sự nghiêm minh nhưng đầy tính nhân văn của pháp luật và lực lượng Công an nhân dân” - Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1 chia sẻ.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Từ nhận thức đó, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại tạm giam số 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” theo hướng thực chất, xuyên suốt từ nhận thức đến hành động, từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị xác định rõ, muốn “Gần dân nhất” thì trước hết cán bộ phải có bản lĩnh, trách nhiệm, có đạo đức công vụ và tính nhân văn trong môi trường giam giữ. Muốn nhân dân tin tưởng thì mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự chuẩn mực từ lời nói đến hành động. Lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải thực sự đặt mình vào vị trí của người dân để hướng dẫn, giải thích và hỗ trợ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đối với người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người ở xa hoặc trường hợp lần đầu đến làm thủ tục, cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, không để người dân bỡ ngỡ hay gặp khó khăn khi liên hệ hệ công tác. Mỗi cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tiếp công dân đều được quán triệt tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, “Hướng dẫn một lần rõ việc”, “Không để người dân phải chờ đợi vì sự thiếu trách nhiệm của cán bộ”...

Đặc biệt, từ ngày 5-1-2026 Trại tạm giam số 1 triển khai cán bộ, đoàn viên, hội viên ra quân tăng cường hỗ trợ công tác tiếp công dân, phục vụ hoạt động thăm gặp của thân nhân đối với can phạm nhân... Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong hỗ trợ công tác tiếp công dân. Để phong trào đi vào chiều sâu, có sản phẩm cụ thể, lãnh đạo đơn vị yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ đăng ký cụ thể việc làm, mô hình, sáng kiến gắn với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời khảo sát, đánh giá quá trình thực hiện, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”, gắn việc xây dựng, triển khai các mô hình với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của từng đội công tác, từng phân trại.

Một loạt mô hình cụ thể gắn với cấp Đội được triển khai như: Ba nhất “Chủ động trong công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam” tại Đội Tham mưu; “Đoàn kết nhất - Chủ động nhất - An toàn nhất” tại Đội Quản giáo 2; “Ca trực an toàn - Cán bộ tận tâm - Hành vi chuẩn mực” tại Phân trại tạm giam Sóc Sơn; “Chủ động trong công tác nắm tình hình, diễn biến, tư tưởng, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, phòng ngừa tự thương, tự sát” tại Đội Quản giáo 1...

Cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam số 1 nhiệt tình hướng dẫn người dân làm thủ tục thăm người thân

Theo báo cáo, từ ngày 9-1 đến 14-5-2026, Trại tạm giam số 1 đã tiếp nhận, hướng dẫn 4.126 lượt thân nhân đăng ký cấp sổ thăm gặp; tổ chức cho 4.515 lượt người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân thăm gặp thân nhân; hướng dẫn 10.239 lượt gửi tiền lưu ký; tiếp nhận 5.072 lượt gửi quà tiếp tế.

Tất cả đều được thực hiện bảo đảm đúng quy định, an toàn, không để xảy ra sai sót, không có phản ánh tiêu cực hoặc vụ việc phức tạp liên quan công tác tiếp công dân. Đơn vị đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai màn hình led công khai quy trình, thủ tục, hướng dẫn đăng ký nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi tối đa cho công dân khi đến liên hệ công tác.

Qua thực hiện mô hình “Ba nhất”, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ngày càng chuyển biến rõ nét, văn hóa ứng xử có nhiều tiến bộ tích cực, nhiều ý kiến đánh giá cao từ phía công dân... đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô nói chung và Trại tạm giam số 1 nói riêng.

Với nhiều kết quả đạt được thời gian qua, mô hình “Ba nhất” trong công tác tiếp công dân, hướng dẫn, giải quyết thủ tục thăm gặp, gửi quà, tiếp tế đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân với phương châm hành động “Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kỷ luật, trách nhiệm và hiệu quả công tác”, gắn với tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của Trại tạm giam số 1 được CATP Hà Nội xếp loại mô hình xuất sắc. Những ghi nhận từ nhân dân cùng các cấp lãnh đạo là động lực để cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam số 1 tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình “Ba nhất”.

Thời gian tới, đơn vị đề ra một loạt nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp công dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ chuẩn mực, nhân văn, thực hiện tốt phương châm: “Đúng quy định pháp luật nhưng phải thấu tình, đạt lý”; tiếp tục lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ, gắn kết quả thực hiện mô hình “Ba nhất” với công tác thi đua, đánh giá cán bộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong lực lượng Công an Thủ đô.