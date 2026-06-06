Khơi dậy động lực hoàn lương từ những sân chơi pháp luật

ANTD.VN - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, sáng 6-6, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội (xã Sóc Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và khai mạc các giải thể thao phong trào dành cho cán bộ, học viên đang cai nghiện.

Đây là hoạt động tiếp nối lễ phát động chung của Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội ngày 5-6, đồng thời mở đầu chuỗi chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu quả phòng ngừa ma túy tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn Thủ đô.​

Theo thống kê, hiện Hà Nội đang quản lý khoảng 17.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ; trong đó hơn 4.600 học viên đang được quản lý, điều trị và giáo dục tại các cơ sở cai nghiện công lập. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đấu tranh, quản lý người nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Trương Văn Hồng, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy phát động chuỗi hoạt động cao điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy của CATP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội nhấn mạnh, trước sự xuất hiện ngày càng tinh vi của các loại ma túy tổng hợp và chất hướng thần mới, đặc biệt có xu hướng nhắm vào giới trẻ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đi trước một bước.

Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 được tổ chức nhằm giúp cán bộ, học viên nắm vững các quy định pháp luật mới, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, củng cố quyết tâm cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện.

Lãnh đạo Phòng CSĐTTP về ma túy và Phòng Công tác Chính trị xuống sân vận động tặng hoa chúc mừng, động viên tinh thần đại diện tổ trọng tài và các vận động viên học viên trước giờ bóng lăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quán triệt kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 của CATP Hà Nội và chính thức phát động các hoạt động thể thao phong trào tại cơ sở.

Các hoạt động thể thao trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy của CATP Hà Nội

Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với các hoạt động văn hóa, thể thao được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, giúp học viên xóa bỏ mặc cảm, tăng cường sự tự tin và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động thi đấu thể dục thể thao diễn ra sôi nổi với sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của cán bộ và học viên

Ngay sau nghi thức tuyên thệ của tổ trọng tài và các vận động viên, các nội dung thi đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của cán bộ và học viên. Không khí thi đua hào hứng tại cơ sở cai nghiện đã tạo động lực tích cực, lan tỏa tinh thần rèn luyện, đoàn kết và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Công ty TNHH Thành Công Sóc Sơn là doanh nghiệp đầu tiên được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn do trong diện vay theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ khi nhận lao động là học viên sau cai.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền và thể thao, chương trình còn ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sóc Sơn trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Dịp này, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được giải ngân cho Công ty TNHH Thành Công Sóc Sơn - đơn vị nhiều năm đồng hành trong công tác đào tạo nghề, tiếp nhận và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

Nguồn vốn hỗ trợ không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh mà còn tạo thêm cơ hội việc làm ổn định cho người sau cai, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện và phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý 2026 tại Cơ sở cai nghiện

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 tại các cơ sở cai nghiện tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác phòng ngừa xã hội. Thông qua việc kết hợp đồng bộ giữa đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tuyên truyền pháp luật, giáo dục chuyển hóa nhận thức và hỗ trợ sinh kế cho người sau cai, CATP Hà Nội cùng các cấp, các ngành đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn sạch ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển bền vững Thủ đô.