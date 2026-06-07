Từ 1-7-2026: Tăng mức trần đóng BHXH bắt buộc lên 50,6 triệu đồng/tháng

ANTD.VN - Nhiều chính sách mới về bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ 1-7-2026, bao gồm mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình và trần mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được tăng lên…

Nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT sẽ có hiệu lực từ 1-7-2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Quyết định này kéo theo sự thay đổi lớn về mức trần đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ ngày 1-7-2026.

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định, bắt đầu từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/ tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở (bao gồm mức đóng và hưởng BHXH, BHYT).

Cụ thể, theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Với việc mức lương cơ sở mới được nâng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2026, mức trần đóng BHXH bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng từ 46,8 triệu đồng/tháng lên mức mới là 50,6 triệu đồng/tháng. Việc tăng mức trần này đồng nghĩa với việc mức hưởng các chế độ bảo hiểm (như hưu trí, ốm đau, thai sản...) sau này của người lao động đóng ở mức cao cũng sẽ được tăng lên tương ứng.

Tương tự, với việc điều chỉnh lương cơ sở, từ 1-7 tới, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình cũng sẽ thay đổi tương ứng.

Cụ thể, theo quy định, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do người tham gia tự đóng. Tham gia BHYT theo hộ gia đình thì người thứ nhất đóng 100%, người thứ 2 được giảm trừ mức đóng xuống 70%, người thứ 3 đóng ở mức 60%, người thứ 4 đóng 50%, từ người thứ 5 trở đi đóng 40%.

Từ 1-7-2026, mức đóng BHYT theo hộ gia đình được điều chỉnh cụ thể như sau:

Cũng theo thông tin từ BHXH Việt Nam, mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp được mở rộng hơn.

Cụ thể, từ ngày 1-7-2026, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được quỹ BHYT chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi BHYT. Theo đó, người tham gia được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 379.500 đồng). Đồng thời, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (tương đương 15.180.000 đồng).

Đặc biệt, mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia BHYT được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113.850.000 đồng).

Ngoài ra, quy định cũng làm rõ mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp đặc thù.