Hà Nội: Bảy cơ quan phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Với các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan sẽ phối hợp thu thập hồ sơ, tài liệu, xác minh và xử lý theo quy định.

Tư vấn cho người dân về chính sách bảo hiểm xã hội

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, 7 cơ quan của Hà Nội gồm: Công an thành phố, Liên đoàn Lao động, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội đã ký kết Quy chế phối hợp, hướng tới mục tiêu bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trên địa bàn Thủ đô.

Theo quy chế, các cơ quan tham gia phối hợp sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời triển khai các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm phối hợp trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội sẽ chủ trì tổng hợp, phân tích, phân loại các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo hiểm để cung cấp cho các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Sở Nội vụ phối hợp kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại đơn vị. Yêu cầu các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội phải trích nộp tiền bảo hiểm xã hội hoặc tham gia đầy đủ đối tượng theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thuế Thành phố Hà Nội khi thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, cần lồng ghép nội dung kiểm tra tình hình trích, nộp bảo hiểm xã hội của đơn vị. Đồng thời, khi kết luận kiểm tra, yêu cầu các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nộp đủ tiền, đơn vị chưa tham gia bảo hiểm xã hội phải tham gia cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra phát hiện các đơn vị khai báo đã tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động, đã nộp tiền đầy đủ, đã tính đưa vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế, nhưng thực tế chưa tham gia bảo hiểm xã hội và còn chậm đóng, trốn đóng tiền đóng, thì lập danh sách chuyển Bảo hiểm xã hội thành phố để xử lý nghiêm theo quy định.

Các đơn vị cũng được yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về tình hình đăng ký doanh nghiệp, tình hình sử dụng lao động, kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cũng như các thông tin khác phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Quy chế cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm. Trên cơ sở thông tin, dữ liệu được chia sẻ, các cơ quan sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành, tập trung vào các đơn vị có dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm, hoặc có hành vi vi phạm quyền lợi của người lao động.

Việc phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp thu thập hồ sơ, tài liệu, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính răn đe, góp phần ngăn chặn tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Việc phối hợp trong giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm cũng sẽ được tăng cường, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia được thực hiện đầy đủ, kịp thời.