Hà Nội lập Tổ công tác truyền thông cho Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

ANTD.VN - Lãnh đạo thành phố, các sở ngành và đại diện UBND của 16 xã phường liên quan sẽ tham gia vào Tổ công tác triển khai thông tin, tuyên truyền Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về dự án trục cảnh quan sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 2807/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, định hướng công tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về dự án; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo Thành ủy, UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Theo Quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác. Hai Tổ phó gồm Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương.

Các thành viên Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các sở ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND của 16 xã, phường có liên quan đến dự án.

Cũng theo Quyết định, các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…