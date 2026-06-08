Thêm công trình thanh niên của công an cơ sở tạo không gian xanh cho trẻ em

ANTD.VN - Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ Công an phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) vừa phối hợp với Đoàn thanh niên phường và các tổ chức Đoàn trên địa bàn tổ chức Lễ phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, đồng thời khánh thành công trình thanh niên đầy ý nghĩa.

Tuổi trẻ công an phường Vĩnh Hưng xây dựng không gian xanh cho trẻ em

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và an toàn cho các em nhỏ, đồng thời khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc đồng hành cùng cộng đồng.

Các tổ chức Đoàn đã chính thức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh. Đây là lực lượng nòng cốt sẽ tham gia vào các hoạt động bảo đảm trật tự văn minh đô thị, hỗ trợ an sinh xã hội và bảo vệ môi trường tại địa bàn cơ sở trong suốt mùa hè này.

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã tiến hành cắt băng khánh thành công trình thanh niên mang tên “Hàng cây xanh – Ghế đá”. Công trình do Đoàn thanh niên Công an phường Vĩnh Hưng chủ trì phối hợp cùng một số đơn vị xã hội hóa thực hiện, với tổng giá trị đầu tư ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, hội viên các lực lượng đã ra quân trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh và sắp đặt hệ thống ghế đá trong khuôn viên Trường mầm non Hoa Sen. Hoạt động này nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp”, góp phần mang lại cảnh quan sư phạm khang trang, râm mát, phục vụ trực tiếp cho hoạt động học tập và vui chơi của các cháu học sinh tại nhà trường.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an cơ sở và các tổ chức Đoàn địa phương tại phường Vĩnh Hưng (thành phố Hà Nội) cho thấy hiệu quả trong việc phát huy sức trẻ và tinh thần đoàn kết.

Trong thời gian tới, các đơn vị thống nhất sẽ tiếp tục duy trì phối hợp, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì bình yên cuộc sống và vì nhân dân phục vụ.