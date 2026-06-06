Hà Nội chính thức thí điểm Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi đầu tiên tại thành phố

ANTD.VN - Thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao, phường Long Biên đã trở thành địa phương đầu tiên của Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi...

Các đại biểu dự lễ khai trương Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên

Sáng 6-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Biên tổ chức khai trương Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Đây là mô hình thí điểm tại đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và Thành phố về tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; thích ứng với già hóa dân số…

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, hiện nay phường Long Biên có trên 8.700 người cao tuổi, chiếm khoảng 13% dân số; gần 6.000 người mắc các bệnh mạn tính cần được theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên.

Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cấu trúc gia đình thay đổi, nhu cầu được chăm sóc, hỗ trợ và kết nối cộng đồng của người cao tuổi ngày càng trở nên rõ nét. Vì vậy, Đảng bộ và chính quyền phường Long Biên xác định việc xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng là yêu cầu cần thiết.

Lãnh đạo thành phố và phường Long Biên tham quan cơ sở

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Long Biên đã chủ động rà soát cơ sở vật chất dôi dư để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả phục vụ cộng đồng. Trên cơ sở đó, Điểm Y tế Thạch Bàn tại số 1, ngõ 307 đường Thạch Bàn được lựa chọn đầu tư, cải tạo thành Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

Mô hình được tổ chức tích hợp trong hoạt động của Điểm Y tế Thạch Bàn, trực thuộc Trạm Y tế phường Long Biên; hoạt động theo hình thức “sáng đi - chiều về”, không lưu trú qua đêm và không thay thế điều trị nội trú tại bệnh viện. Người cao tuổi đến đây sẽ được quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng.

Trong quá trình xây dựng mô hình, phường Long Biên đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để hoàn thiện quy trình vận hành, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nhân lực, hội chẩn từ xa và kết nối cấp cứu, chuyển tuyến khi cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ

Dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh, việc xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch thành phố cũng lưu ý, đây là mô hình thí điểm nên cần đặc biệt quan tâm công tác đánh giá hiệu quả thực tiễn. Sau một thời gian hoạt động, thành phố sẽ cùng địa phương tổ chức rà soát, tổng kết để tiếp tục hoàn thiện mô hình, làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan thực tế mô hình, tìm hiểu quy trình vận hành, hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc tinh thần dành cho người cao tuổi; đồng thời trải nghiệm các không gian sinh hoạt cộng đồng, khu tập luyện dưỡng sinh, khu tư vấn sức khỏe và các hoạt động văn hóa dành cho hội viên người cao tuổi.