Sắp tới, người không có bằng cử nhân luật vẫn có thể làm luật sư?

ANTD.VN -Theo đề xuất mới nhất, người không có bằng cử nhân luật nhưng vẫn có thể làm luật sư, đồng thời quy trình trở thành luật sư được rút ngắn chỉ còn một nửa so với hiện hành.

Điều 7 dự thảo Luật Luật sư sửa đổi quy định tiêu chuẩn luật sư bao gồm:

Thứ nhất là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực;

Thứ hai là có bằng từ cử nhân luật trở lên; Thứ ba là hoàn thành khóa đào tạo nghề luật sư, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư;

Thứ tư là hoàn thành việc tập sự hành nghề luật sư và đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư, trừ trường hợp được miễn tập sự hành nghề luật sư.

Như vậy, so với quy định hiện hành, tiêu chuẩn để trở thành luật sư được bổ sung và siết chặt hơn để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạo đức.

Dự thảo lần đầu tiên đưa yêu cầu về "bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực" vào nhóm các tiêu chuẩn hàng đầu, đồng thời phải đạt yêu cầu tại kỳ thi quốc gia về luật sư.

Đặc biệt, dự thảo đã đề xuất tiêu chuẩn mới, đó là muốn trở thành luật sư phải "có bằng từ cử nhân luật trở lên". Điều này có nghĩa những người có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật nhưng vẫn có thể làm luật sư. Trong khi Luật Luật sư hiện nay lại quy định, luật sư phải "có bằng cử nhân luật".

Lý giải về đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho rằng, hiện nay, hệ thống giáo dục của Việt Nam cho phép người có bằng không phải cử nhân luật được phép tham gia đào tạo để trở thành thạc sĩ luật, tiến sĩ luật. Do đó, việc quy định luật sư phải có bằng từ cử nhân luật trở lên như dự thảo luật là phù hợp.

Ngoài nội dung trên, dự thảo Luật Luật sư sửa đổi còn đề xuất giảm một nửa quy trình trở thành luật sư. Theo đó, quy trình trở thành luật sư được đề xuất từ 4 bước rút xuống còn 2, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính song vẫn đảm bảo chất lượng hành nghề.

Quy định hiện hành nêu rõ, một người có bằng cử nhân luật phải trải qua 4 bước để trở thành luật sư.

Bước 1: Tham gia khoá đoà tạo nghề luật sư: Sau khi có bằng cử nhân luật, phải tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư (thường là Học viện Tư pháp)

Thời gian đào tạo nghề luật sư là 12 tháng. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

Bước 2:Tập sự hành nghề luật sư với thời gian là 12 tháng (trừ trường hợp quy định). Kết thúc tập sự phải tham gia kiểm tra kết quả tập sự. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được Hội đồng kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Bước 3: Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư: Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư lập 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Tư pháp nơi tập sự hành nghề luật sư hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 4: Gia nhập Đoàn luật sư và hành nghề.

Tuy vậy, theo dự thảo Luật, lộ trình được đề xuất chỉ còn 2 bước. Điểm mấu chốt là việc xác lập tư cách thành viên Đoàn Luật sư ngay từ khâu tập sự và kết hợp kỳ thi quốc gia với việc cấp Chứng chỉ hành nghề.

Người đạt yêu cầu của kỳ thi sẽ không còn phải quay lại địa phương để làm các thủ tục hậu kiểm như trước đây.