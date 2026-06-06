Đoàn đại biểu CATP Hà Nội thăm kiều bào và các mô hình chiến đấu hiện đại tại thành phố Mát-xcơ-va

ANTD.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 05/6/2026, Đoàn đại biểu Công an thành phố (CATP) Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại TP Mát-xcơ-va, và đến thăm, khảo sát tại 2 đơn vị thuộc Tổng cục Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Khảo sát các mô hình chiến đấu, huấn luyện hiện đại

Với quy mô địa lý rộng lớn của Thủ đô Mát-xcơ-va, mỗi Cục nội vụ thuộc Tổng cục Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại TP Mát-xcơ-va phụ trách các Vùng đều có chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực, tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp cần thiết để bảo vệ vòng ngoài, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho vùng lõi Thủ đô Mát-xcơ-va.

Tại Cục Nội vụ vùng Đông Bắc

Sáng ngày 05/6/2026, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Cục Nội vụ vùng Đông Bắc (thuộc Tổng cục Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại TP Mát-xcơ-va).

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội thăm, làm việc tại Cục Nội vụ vùng Đông Bắc

Trong chương trình, lãnh đạo Cục giới thiệu về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cục; các trang bị hiện đại, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, như: Trung tâm trực ban được trang bị camera giám sát AI thế hệ mới; Trung tâm huấn luyện bắn súng, cứu nạn cứu hộ, tập luyện thể chất… cùng các Phòng chức năng đào tạo kỹ thuật chiến đấu. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao quy mô, mô hình đào tạo, huấn luyện bài bản của đơn vị.

Đoàn công tác của CATP Hà Nội khảo sát các mô hình huấn luyện, đào tạo, chiến đấu tại Cục Nội vụ vùng Đông Bắc.

Đặc biệt, nhân dịp chuyến thăm, lãnh đạo Cục Nội vụ vùng Đồng Bắc đã trân trọng mời đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác tham dự với tư cách khách mời danh dự tại Lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ của các học viên vừa tốt nghiệp các trường sĩ quan về nhận công tác tại Cục.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội làm khách mời danh dự tại Lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận công tác tại Cục Nội vụ vùng Đông Bắc

Tại Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1

Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục khảo sát tại Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Tại đây, Đoàn đã tìm hiểu về cơ cấu, mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nổi bật là công tác huấn luyện ngựa và đào tạo kỵ binh; mô hình lực lượng Cảnh sát du lịch của Thành phố, với nhiệm vụ chính là tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ, bảo vệ khách du lịch nước ngoài đến thăm, du lịch tại Mát-xcơ-va; đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực thu hút khách tham quan, du lịch trong nội thành, vùng ngoại ô, công viên thuộc thành phố Mát-xcơ-va.

Đoàn công tác của CATP Hà Nội thăm, khảo sát tại Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1

Ấm áp tình quê hương tại Tổ hợp INCENTRA

Cũng trong chiều ngày 05/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và Đoàn công tác đã tới thăm Tổ hợp Trung tâm văn hoá - thương mại đa chức năng Hà Nội - Mát-xcơ-va (INCENTRA), gặp gỡ, thăm hỏi và động viên kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây.

Khánh thành từ năm 2013, INCENTRA chính là một trong những biểu tượng, hình mẫu cho sự thành công về đối ngoại Nhân dân giữa chính quyền Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Mát-xcơ-va. Đây là công trình mang dấu ấn giao lưu văn hoá đậm nét, nổi bật là công trình Chùa Một Cột trong khuôn viên Tổ hợp, được dựng theo tỉ lệ 1:1 so với nguyên mẫu tại Hà Nội, tạo cảm giác gần gũi, quen thuộc cho người Việt xa xứ.

Đoàn đại biểu CATP Hà Nội đến thăm Tổ hợp Trung tâm văn hoá - thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va.

Trao đổi với đại diện cộng đồng người Việt tại Mát-xcơ-va, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, kiều bào ta ở Liên bang Nga nói chung và ở Mát-xcơ-va nói riêng là cộng đồng rất đoàn kết, thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển quan hệ kinh tế - thương mại, giao lưu văn hoá giữa Thủ đô hai nước.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng đã trao đổi về lịch trình, kết quả làm việc với lãnh đạo Tổng cục Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại TP Mát-xcơ-va. Theo đó, tại các buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại TP Mát-xcơ-va cam kết về công tác bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Mát-xcơ-va và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để kênh đối ngoại Nhân dân giữa hai Thủ đô tiếp tục phát huy trong tương lai.

​​​​​​​Đoàn công tác của CATP Hà Nội gặp gỡ, động viên cộng đồng người Việt tại Mát-xcơ-va

Đáp lại sự quan tâm, lời thăm hỏi, động viện từ Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đại diện cộng đồng người Việt bày tỏ sự cảm kích, trân trọng và cam kết sẽ cùng cộng đồng kiều bào chấp hành nghiêm pháp luật địa phương, đóng góp tích cực hơn nữa cho phát triển giao lưu Nhân dân giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Mát-xcơ-va.