Bức Tường và cuộc hẹn ở Thanh Xuân!

ANTD.VN - Ở "tuổi" 31, Bức Tường vẫn tiếp tục tìm thấy những người đồng hành mới cho âm nhạc của mình. Trong cuộc hẹn tối 6-6-2026, bên cạnh những khán giả đã đi cùng ban nhạc qua nhiều chặng đường là không ít gương mặt Gen Z - những người đủ trẻ để gọi các thành viên bằng "chú", nhưng vẫn hát cùng họ những bài ca về khát vọng, tuổi trẻ và những giấc mơ chưa bao giờ cũ.

...Sau hơn 30 năm kể từ ngày thành lập, Bức Tường vẫn chứng kiến những thế hệ khán giả mới tìm đến với âm nhạc của mình. Cuộc hẹn ở Thanh Xuân tối 6-6-2026 là minh chứng rõ hơn bao giờ hết cho điều đó...

Cuộc hẹn diễn ra tại tầng hầm một trung tâm thương mại ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cái tên "Thanh Xuân" vô tình gợi nhắc đến chính chặng đường âm nhạc dài hơn ba thập kỷ của ban nhạc Rock đình đám này, cũng như thanh xuân của nhiều thế hệ người yêu nhạc đã lớn lên cùng những ca khúc của họ.

Hàng trăm khán giả có mặt từ sớm, mang theo băng rôn in tên Bức Tường, những chiếc áo lưu niệm quen thuộc và sự háo hức của một ngày hội dành riêng cho cộng đồng "Gạch". Khi âm nhạc vang lên, đám đông nhanh chóng hòa giọng theo những ca khúc được trình diễn trên sân khấu fan-meeting, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt nhưng cũng đầy cảm xúc.

Điều đặc biệt còn nằm ở phía dưới sân khấu. Giữa những khán giả đã gắn bó với Bức Tường từ nhiều năm trước là sự xuất hiện của không ít gương mặt Gen Z. Có người lần đầu dự fan-meeting, có người theo bố mẹ đến chương trình, cũng có những bạn trẻ ở độ tuổi gọi các thành viên ban nhạc bằng "chú". Nhưng khi âm nhạc vang lên, mọi khoảng cách thế hệ dường như biến mất. Họ cùng thuộc lời, cùng hát theo những ca khúc ra đời từ trước khi nhiều người có khi chưa cất tiếng khóc chào đời.

Những bài hát của thanh xuân

Trước khi bước vào phần được chờ đợi nhất của cuộc hẹn - thời khắc đếm ngược để ra mắt MV mới "Đi về phía mùa hè", Bức Tường đã dành ít phút để cùng người hâm mộ nhìn lại những dấu mốc đã làm nên hành trình hơn ba thập kỷ qua. Khi giai điệu "Tâm hồn của đá" vang lên, cả khán phòng như được kéo trở về những năm tháng cũ. Nhiều khán giả cất tiếng hát theo ngay từ những câu đầu tiên, như thể bài hát ấy vẫn luôn nằm ở đâu đó trong ký ức của họ. Sau ngần ấy năm, "Tâm hồn của đá" không chỉ là một ca khúc gắn với tuổi trẻ của Bức Tường, mà còn trở thành một phần thanh xuân của nhiều thế hệ người yêu Rock Việt.

Nhưng cuộc hẹn này không chỉ dành cho những hoài niệm. Giữa những giai điệu đã nhuốm màu thời gian, "Tháng Ba" và "Trên đỉnh gió" xuất hiện như lời nhắc rằng Bức Tường không chỉ đang kể lại câu chuyện của quá khứ. Những bài hát mới ấy có thể chưa mang sức nặng của hàng chục năm ký ức như "Tâm hồn của đá" nhưng từ những tiếng hát vang lên dưới khán phòng, dường như chúng đã bắt đầu hành trình riêng của mình - hành trình đồng hành cùng một thế hệ khán giả mới. Có lẽ đó cũng là hình ảnh rõ nét cho hành trình hiện tại của Bức Tường.

...Sau hơn ba thập kỷ, Bức Tường không chỉ sống bằng những ký ức đã có, mà vẫn đang nỗ lực viết tiếp những câu chuyện mới cho mình và cho những người nghe mới...

Hình ảnh trong MV "Đi về phía mùa hè" vừa được Bức Tường ra mắt

Và rồi, khi màn hình sân khấu bắt đầu đếm ngược. Bức Tường chính thức giới thiệu "Đi về phía mùa hè" - ca khúc mới nhất trong hành trình sáng tác của ban nhạc.

Mang màu sắc Rock Alternative giàu cảm xúc, "Đi về phía mùa hè" không kể một câu chuyện tình theo cách bi lụy hay day dứt. Ca khúc mở ra không gian của biển, nắng và những con đường quen thuộc, nơi ký ức về một người từng đi qua cuộc đời...tất cả hiện lên như một mùa hè rực rỡ. Đó là những cuộc hẹn, những tiếng cười, những khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng theo thời gian lại trở thành phần ký ức đẹp nhất trong mỗi con người.

Khác với nhiều sáng tác quen thuộc của Bức Tường mang tinh thần mạnh mẽ và thôi thúc bước về phía trước, "Đi về phía mùa hè" chọn một cách kể nhẹ nhàng hơn. Đó là câu chuyện của những ký ức đã lùi xa, nhưng vẫn đủ đẹp để mỗi lần nhớ lại, người ta chỉ muốn mỉm cười. Phần hình ảnh của MV cũng đi theo tinh thần ấy. Lấy bối cảnh tại một làng chài ven biển, câu chuyện xoay quanh những ký ức tuổi trẻ gắn với biển cả và tình yêu. Những khuôn hình ngập nắng, nhịp kể chậm rãi cùng hôn lễ được dựng trên thuyền giữa biển tạo nên một không gian vừa lãng mạn, vừa nhuốm màu hoài niệm, như một cuốn phim cũ được mở lại từ miền ký ức xa xăm.

Guitar bass Tăng Xuân Kiên - thành viên trẻ nhất Bức Tường hiện tại và cũng là tác giả của ca khúc "Đi về phía mùa hè"

Tác giả của "Đi về phía mùa hè" là Tăng Xuân Kiên - thành viên trẻ nhất trong đội hình hiện tại của Bức Tường. Sau hai năm gắn bó cùng ban nhạc, đây là lần đầu tiên anh giới thiệu một sáng tác của mình đến khán giả dưới màu cờ chung của Bức Tường. Guitar bass sinh năm 1987 kể rằng anh luôn xem hai năm đầu tiên ở Bức Tường như quãng thời gian "du học". Thay vì vội vàng khẳng định dấu ấn cá nhân, anh dành phần lớn thời gian để học các ca khúc cũ, làm quen với tinh thần của ban nhạc và tham gia những dự án quan trọng mà nhóm thực hiện trong giai đoạn này.

"Đi về phía mùa hè" được viết từ những ký ức rất thật của tôi trong tình yêu. Với tôi, có những mối quan hệ dù không thể đi cùng nhau đến cuối cùng, nhưng khi nhớ lại vẫn luôn khiến mình mỉm cười vì đã từng có những khoảnh khắc như thế trong cuộc đời” - Guitar bass Tăng Xuân Kiên

Bước ngoặt đến vào năm 2025, khi Trần Tuấn Hùng nêu ý tưởng thực hiện album tiếp theo của Bức Tường. Trong lúc các thành viên bàn bạc về dự án mới, guitarist của ban nhạc bất ngờ quay sang Xuân Kiên với một lời gợi mở đơn giản: "Kiên thử xem?". Chính lời động viên ấy đã mở ra hành trình để những sáng tác riêng của anh lần đầu tìm đường đến với khán giả Bức Tường.

"Được lời như cởi tấm lòng", Xuân Kiên mang toàn bộ những bản nhạc đã tích lũy suốt nhiều năm gửi cho người anh cả của ban nhạc. Phản ứng của Trần Tuấn Hùng sau khi nghe số sáng tác ấy cũng khiến anh nhớ mãi. Thay vì chỉ nghĩ đến album Vol.8 đang chuẩn bị thực hiện, guitarist của Bức Tường hài hước nói rằng có lẽ ban nhạc sẽ còn phải nghĩ tới cả album thứ 9 hay thứ 10 nữa là vừa. Đằng sau câu nói vui ấy có lẽ là sự ghi nhận dành cho người em út của Bức Tường thì hiện tại. Rồi từ những bản phác thảo ban đầu, "Đi về phía mùa hè" dần được hoàn thiện qua quá trình làm việc chung của cả ban nhạc.

Không chỉ là điểm dừng chân ​

Guitarist Trần Tuấn Hùng - "người anh cả" giữ vai trò dẫn dắt hành trình tiếp theo của ban nhạc Bức Tường sau khi Trần Lập qua đời

Chỉ trong hơn nửa năm đầu 2026, Bức Tường liên tiếp giới thiệu ba MV gồm "Tháng Ba", "Trên đỉnh gió" và mới nhất là "Đi về phía mùa hè". Đây có thể nói là tần suất phát hành sản phẩm nhiều nghệ sĩ hay nhóm nhạc trẻ có khi còn rụt rè.

Chia sẻ tại sự kiện, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng cho biết 3 ca khúc này thực chất là những mảnh ghép đầu tiên của album Vol.8 mà Bức Tường dự kiến phát hành trong năm nay. Ngay sau cuộc hẹn này, ban nhạc sẽ bước vào phòng thu để hoàn thiện các bài hát còn lại cho dự án.

Nếu trên sân khấu, Bức Tường xuất hiện với hình ảnh quen thuộc của những Rocker từng trải và dày dạn kinh nghiệm, thì phía sau hậu trường MV "Đi về phía mùa hè" lại có không ít câu chuyện khiến khán giả bật cười. Trần Tuấn Hùng kể rằng một trong những phân cảnh quan trọng của MV được quay từ khoảng 3 giờ sáng để kịp đón ánh bình minh trên biển. Trớ trêu ở chỗ, đêm hôm trước lại diễn ra trận đấu của Arsenal - đội bóng anh yêu thích từ nhiều năm nay. Nam nghệ sĩ kể, anh đã thử "thương lượng" với đạo diễn để được lùi lịch quay nhưng bất thành. Cuối cùng anh vẫn phải có mặt đúng giờ với đôi mắt thiếu ngủ và đành xin êkíp cho mình đeo kính đen để giấu đi đôi mắt "gấu trúc" sau một đêm gần như thức trắng.

Sau hơn ba thập kỷ, Bức Tường vẫn tiếp tục chinh phục những lớp khán giả mới



Điều đáng chú ý hơn cả trong cuộc hẹn tối 6-6 có lẽ không nằm ở MV mới hay những kế hoạch âm nhạc sắp tới của Bức Tường, mà đó là cách một ban nhạc đã bước sang tuổi 31 vẫn giữ được nguồn năng lượng khiến nhiều người bất ngờ.

Nhìn lại gần một thập kỷ qua, Bức Tường đã đi qua một hành trình nhiều thử thách kể từ ngày Trần Lập rời xa cõi tạm. Đã có lúc người ta tự hỏi liệu ban nhạc có thể tiếp tục bước tiếp hay không. Nhưng thay vì dừng lại, Bức Tường lựa chọn đi qua mất mát bằng âm nhạc. Những ca khúc ra đời trong giai đoạn ấy vẫn mang tinh thần quen thuộc về khát vọng sống, tình yêu và niềm tin vào cuộc đời, nhưng ẩn chứa nhiều suy tư hơn. Không còn chỉ là tiếng nói của những người trẻ khao khát chinh phục thế giới, đó còn là những chiêm nghiệm của những người đã đi qua không ít vui buồn, mất mát và những lần phải bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng thời gian dường như đã giúp mọi thứ tìm được sự cân bằng mới. Trong vai trò người dẫn dắt ban nhạc, Trần Tuấn Hùng không lựa chọn đứng yên trong ký ức. Anh cùng các thành viên kiên nhẫn xây dựng một chương mới cho Bức Tường bằng những album mới, những chuyến lưu diễn mới và những gương mặt mới.

Sức "nóng" mà Bức Tường lan tỏa không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn là tinh thần sáng tạo không ngưng nghỉ và sự tử tế với nghệ thuật, với khán giả

Trong phần giao lưu cuối chương trình, một nữ sinh năm nhất của Đại học FPT nhận được nhiều tràng pháo tay khi hồn nhiên bày tỏ rằng cô yêu thích Bức Tường bởi hai lý do rất đơn giản là "nhạc hay và đẹp trai". Đại diện cho câu lạc bộ âm nhạc của trường cũng tranh thủ gửi lời mời "các chú" Bức Tường tham gia một sự kiện về Rock mà các sinh viên đang lên kế hoạch tổ chức.

Đáp lại lời mời, guitarits Trần Tuấn Hùng thẳng thắn bày tỏ, trước bất cứ lời mời nào, điều đầu tiên mà anh và các thành viên Bức Tường quan tâm là các điều kiện kỹ thuật có đáp ứng được yêu cầu của một ban nhạc Rock hay không. Nam nghệ sĩ chia sẻ, Bức Tường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động âm nhạc của giới trẻ và sẵn sàng đồng hành khi điều kiện cho phép. Khoảnh khắc đối thoại ngắn ngủi nhưng giúp người ta phần nào hiểu được vì sao sau hơn ba thập kỷ, Bức Tường vẫn tiếp tục tìm thấy những khán giả mới cho âm nhạc của mình. Không chỉ bởi những bài hát của họ đã trở thành ký ức của Rock Việt, mà còn bởi sự tử tế trong cách ban nhạc đối xử với âm nhạc, với nghề và với khán giả.

Nhìn xuống khán phòng tối hôm đó, nơi những người từng đi cùng Bức Tường từ những năm 1990 ngồi cạnh các bạn trẻ Gen Z, người ta có cảm giác ban nhạc này cuối cùng đã tìm lại được sự vững chãi của mình. Không còn là hành trình để chứng minh họ có thể tiếp tục tồn tại sau mất mát, mà là hành trình của những nghệ sĩ vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhiều bài hát muốn viết và nhiều khán giả trẻ muốn đồng hành. Và như lời guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ trong buổi gặp gỡ: "Đây không chỉ là điểm dừng chân mà mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi".