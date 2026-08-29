Đẩy nhanh tiến độ đấu nối nguồn nước mặt Sông Đà tại khu vực Hữu Bằng

ANTD.VN - Chiều 28-8, UBND xã Tây Phương, Hà Nội đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện đấu nối, chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước mặt sông Đà tại khu vực Hữu Bằng. Đồng chí Nguyễn Đức Lượng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, công chức các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND – UBND xã và đại diện Công ty TNHH Nước sạch Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Đức Lượng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Nước sạch Bình Dương báo cáo tiến độ đấu nối, tiếp nhận nguồn nước mặt sông Đà vào mạng lưới cấp nước hiện hữu của Trạm cấp nước Bình Dương. Đến nay, Công ty đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, tương đương 1.250m/1.800m; dự kiến hoàn thành thi công trước ngày 15-9, rửa, súc xả đường ống trước ngày 17-9 và vận hành thử, đưa nguồn nước mặt sông Đà vào sử dụng trong tháng 9-2026.

Trong quá trình thi công, tại khu vực đường 419 còn gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục, hồ sơ thi công trên hành lang giao thông. Ngày 24-8, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã có báo cáo trình UBND Thành phố, đồng thời yêu cầu Công ty khẩn trương thi công tuyến ống đấu nối và hoàn thiện thủ tục cấp phép song song, bảo đảm tiến độ trong tháng 9-2026.

Đại diện Phòng Kinh tế xã báo cáo, trao đổi các nội dung liên quan đến tiến độ, công tác phối hợp và bảo đảm cấp nước trong thời gian thi công. Theo đó, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tham mưu ban hành văn bản và tổ chức các buổi làm việc để thống nhất phương án, tiến độ đấu nối.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lượng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND xã yêu cầu Công ty TNHH Nước sạch Bình Dương tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 9-2026; đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế thấp nhất việc gián đoạn cấp nước ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đồng chí giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ; kịp thời tham mưu UBND xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Việc đẩy nhanh tiến độ đấu nối, chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước mặt sông Đà nhằm góp phần bảo đảm nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn xã Tây Phương.