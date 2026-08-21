Nestlé Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất cà phê chất lượng cao xuất khẩu

ANTD.VN - Nestlé Việt Nam chính thức đưa vào vận hành dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line) tại Nhà máy Nestlé Trị An, thành phố Đồng Nai. Đây là một trong những dây chuyền đóng gói cà phê hiện đại trong hệ thống sản xuất của Tập đoàn Nestlé toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, vận hành, tăng cường giá trị gia tăng cho hạt cà phê và khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Nestlé tại Việt Nam.

Nestlé Việt Nam chính thức đưa vào vận hành dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line)

Việc đưa dây chuyền mới vào vận hành không chỉ là bước phát triển về công nghệ sản xuất, mà còn thể hiện định hướng của Nestlé trong việc đồng hành cùng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết với hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất

Dây chuyền Jar Line được thiết kế với mức độ tự động hóa cao, vận hành đồng bộ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện thành phẩm. Mô hình sản xuất khép kín giúp nâng cao năng suất, bảo đảm tính ổn định trong vận hành và duy trì sự đồng nhất về chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn toàn cầu của Nestlé.

Dây chuyền có khả năng vận hành linh hoạt nhiều dòng sản phẩm NESCAFÉ GOLD và NESCAFÉ Classic, đáp ứng các quy cách đóng gói khác nhau theo yêu cầu của từng thị trường. Ngay trong giai đoạn đầu, dây chuyền đạt công suất hơn 350.000 hũ mỗi ngày, góp phần mở rộng đáng kể năng lực sản xuất và đóng gói cà phê hòa tan tại Việt Nam.

Jar Line cũng là một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số tại Nhà máy Nestlé Trị An. Hệ thống cảm biến, camera và quản lý dữ liệu theo thời gian thực cho phép giám sát toàn diện quá trình sản xuất, hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn và nâng cao hiệu quả vận hành dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó, dây chuyền được trang bị các công nghệ kiểm soát chất lượng tiên tiến, bao gồm hệ thống camera thông minh kiểm tra hũ thủy tinh trước khi chiết rót, hệ thống dò kim loại độ nhạy cao, công nghệ hàn màng niêm phong bằng công nghệ cảm ứng điện từ và hệ thống kiểm tra X-Ray công nghiệp ở công đoạn cuối. Những công nghệ này góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line) tại Nhà máy Nestlé Trị An, thành phố Đồng Nai

Kiến tạo giá trị chung, thúc đẩy hệ sinh thái cùng phát triển

Các sản phẩm cà phê hòa tan đóng hũ thủy tinh từ dây chuyền Jar Line được xuất khẩu đến 11 thị trường quốc tế và dự kiến tiếp tục mở rộng trong tương lai. Kết quả này cho thấy năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế của Việt Nam, đồng thời củng cố vai trò của Nhà máy Nestlé Trị An trong mạng lưới sản xuất và cung ứng cà phê toàn cầu của Tập đoàn Nestlé.

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, cho biết dự án thể hiện định hướng của công ty trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra giá trị bền vững dài hạn: “Thành công của một dự án không chỉ được đo bằng năng lực sản xuất, mà còn bởi những giá trị mà dự án mang lại cho nền kinh tế, cộng đồng địa phương và thế hệ tương lai. Dây chuyền Jar Line là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc kết hợp giữa ứng dụng công nghệ với chuyển giao tri thức, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây cũng là nền tảng để tiếp tục nâng cao giá trị của ngành cà phê và góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Định hướng này cũng rất phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW, theo đó Việt Nam đang chuyển từ mục tiêu thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài sang phát triển một hệ sinh thái FDI chất lượng cao, có tính chọn lọc và mang lại hiệu quả cao hơn.”

Cùng với đầu tư thiết bị và công nghệ, Nestlé Việt Nam chú trọng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Trước khi dây chuyền được đưa vào vận hành, các kỹ sư và nhân viên Việt Nam đã tham gia các chương trình đào tạo tại Anh Quốc, Tây Ban Nha và Úc, đồng thời làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia quốc tế trong quá trình lắp đặt, vận hành thử và chuẩn hóa quy trình. Đến nay, đội ngũ tại Nhà máy Nestlé Trị An đã có thể làm chủ và vận hành dây chuyền độc lập theo các tiêu chuẩn toàn cầu của Nestlé.

Dự án cũng mở ra thêm cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước trong các lĩnh vực bao bì, nguyên vật liệu, logistics, bảo trì thiết bị và kiểm định chất lượng sản phẩm. Thông qua đó, Nestlé góp phần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng có tiêu chuẩn cao, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái công nghiệp địa phương.

Trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Nestlé luôn kiên định với triết lý “Tạo giá trị chung”, gắn tăng trưởng kinh doanh với đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Việc đưa vào vận hành dây chuyền Jar Line là cột mốc mới trong hành trình đó, đồng thời phản ánh vai trò của dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương.