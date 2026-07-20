Cảm hóa những thanh niên chưa ngoan từ hành trình tri ân các liệt sĩ

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) đã triển khai mô hình đầy nhân văn: Chỉnh trang 5 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn gắn với mô hình “Ba nhất đồng hành - Thanh thiếu niên tiến bộ”.

Cán bộ Công an xã Quảng Bị thực hiện tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", và thực hiện cảm hóa các thanh niên chưa ngoan ngay tại không gian thiêng liêng của Nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Bị.

Tại không gian thiêng liêng ấy, hình ảnh những “thanh niên chưa ngoan” cùng cán bộ, chiến sĩ ân cần dọn dẹp, dâng hương tri ân đã trở thành câu chuyện ý nghĩa giúp các em thức tỉnh, vững bước trên con đường hoàn thiện bản thân.

Từ những nén hương trầm giữa không gian thiêng liêng…

Ngày 19/7/2026, không khí tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Quảng Bị trở nên lắng đọng. Không khí lao động khẩn trương bao trùm khắp các lối đi, bồn hoa. Nhưng điều đặc biệt khiến nhiều người xúc động chính là sự xuất hiện của những thanh niên thuộc diện quản lý, giáo dục tại địa phương - những em vốn được xem là “thanh niên chưa ngoan”, từng có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Khác với dáng vẻ bồng bột, ngổ ngáo thường ngày, xuất hiện tại nghĩa trang liệt sĩ, các em ăn mặc chỉnh tề, lặng lẽ cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã, đoàn viên Chi đoàn, hội viên Chi hội Phụ nữ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bắt tay vào từng phần việc. Những mái tóc nhuộm màu sáng hay những cánh tay mang vết xăm trổ từng khiến người xung quanh e ngại, giờ đây lại cẩn trọng lau chùi từng tấm bia mộ, tỉ mỉ nhổ từng cọng cỏ dại, phát quang cây xanh và thu gom rác thải.

Hình ảnh nữ chiến sĩ công an cùng một bạn trẻ tay cầm xẻng, tay cầm chổi cùng nhau xúc đất, dọn dẹp quanh phần mộ liệt sĩ đã vẽ nên một bức tranh đẹp về sự sẻ chia và đồng cảm. Dưới cái nắng hè, những giọt mồ hôi rơi trên gò má các bạn trẻ không làm giảm đi sự tự giác, mà ngược lại, ánh lên tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc chưa từng thấy trước đó.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Bị, cùng các đoàn viên thanh niên và các thanh thiếu niên thuộc diện quản lý, dọn dẹp, chỉnh trang các phần mộ liệt sĩ, lau bia mộ, và dọn cỏ tại các nghĩa trang trên địa bàn.

…đến sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động

Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình tri ân - Tiếp bước truyền thống”, trước đài tưởng niệm “Ghi Công” uy nghiêm, những đôi bàn tay từng lơ đễnh, nông nổi đã thành kính thắp từng nén hương trầm. Đứng lặng yên trước hàng mộ chí thẳng tắp của các Anh hùng liệt sĩ, nghe cán bộ Công an xã tuyên truyền về lịch sử cách mạng và sự hy sinh vô bờ bến của thế hệ cha anh để đổi lấy hòa bình hôm nay, sự xúc động hiện rõ trên từng nét mặt của các thanh niên chưa ngoan.

Giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến hay “thanh niên chưa ngoan” chưa bao giờ là bài toán dễ dàng nếu chỉ dùng những mệnh lệnh khô khan hay sự phán xét khắt khe. Hiểu rõ điều đó, Công an xã Quảng Bị đã cụ thể hóa phương châm “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” bằng mô hình “Ba nhất đồng hành - Thanh thiếu niên tiến bộ”.

Thay vì đứng ở vị trí quản lý đơn thuần, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã trở thành một người đồng hành, một người anh, người bạn lớn. Qua từng lời nhắc nhở nhẹ nhàng, từng cử chỉ hướng dẫn ân cần ngay tại công trường lao động tri ân, khoảng cách giữa lực lượng Công an và các em hoàn toàn xóa bỏ.

Hình ảnh người cán bộ Công an đứng trước hàng ngũ các bạn trẻ, chân thành trò chuyện về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về giá trị của lòng tự trọng và trách nhiệm công dân, chính là nhịp cầu nối đưa các em trở về với những giá trị sống tích cực. Cảm nhận được sự tôn trọng, không còn ranh giới hay định kiến, các thanh niên chưa ngoan đã cởi mở tấm lòng, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội.

Nữ sĩ quan công an xã Quảng Bị trực tiếp cùng các thanh niên chưa ngoan tham gia vào công việc dọn dẹp, cuốc cỏ, thể hiện sự đồng hành, hướng dẫn và giáo dục thực tế theo mô hình "Ba nhất đồng hành".

Sống có lý tưởng, có ích cho cộng đồng

Việc đưa “thanh niên chưa ngoan” tham gia trực tiếp vào các hoạt động xã hội, tri ân thương binh - liệt sĩ là một bước đi đột phá của Công an xã Quảng Bị trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, ngay từ địa bàn cơ sở. Trải nghiệm những hoạt động cộng đồng giàu tính giáo dục truyền thống không chỉ giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, thay đổi hành vi mà còn khơi dậy trong lòng mỗi bạn trẻ niềm tự hào dân tộc và ý thức sống có lý tưởng.

Đại diện Công an xã Quảng Bị chia sẻ: “Mục tiêu của mô hình không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các phần việc chỉnh trang nghĩa trang, mà quan trọng hơn là qua từng hành động cụ thể, giúp các em nhận ra giá trị của lao động và sự cống hiến. Khi trái tim các em rung động trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, đó cũng là lúc mầm thiện trong các em được tưới tắm và đơm hoa”.

Hoạt động tri ân gắn liền với mô hình “Ba nhất đồng hành - Thanh thiếu niên tiến bộ” của Công an xã Quảng Bị đã nhận được sự ủng hộ, ghi nhận sâu sắc từ chính quyền địa phương và nhân dân. Sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, gia đình, nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể đang tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh, giàu tình thương.

Những phần việc nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực trong Chiến dịch Thanh niên Công an Thủ đô tình nguyện Hè 2026 đã chứng minh rằng: Khi có sự đồng hành đúng đắn, lòng kiên trì và tình thương yêu, bất kỳ “thanh niên chưa ngoan” nào cũng có thể đổi thay, hướng thiện và trở thành những công dân có ích, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng quê hương Quảng Bị ngày càng giàu đẹp, bình yên.