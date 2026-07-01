Petrovietnam mở rộng không gian phát triển, vươn ra chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu

ANTD.VN - Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang kiến tạo nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tinh thần đó không chỉ là cơ hội thu hút nguồn lực quốc tế chất lượng cao, mà còn là động lực để Tập đoàn chủ động mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh hợp tác, đầu tư ra nước ngoài, từng bước khẳng định vị thế cũng như hướng tới mục tiêu Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Sau gần 40 năm đổi mới và hội nhập đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam. Khu vực này có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, kim ngạch xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp nhận công nghệ và lan tỏa các phương thức quản trị hiện đại. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút đúng nguồn lực, đúng đối tác và đúng lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố năng lực tự chủ của nền kinh tế và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

hủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga.

Quan điểm này được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị, khi xác định định hướng phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững; gắn thu hút đầu tư với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Đây là định hướng có ý nghĩa đặc biệt đối với các ngành, lĩnh vực chiến lược, trong đó năng lượng giữ vai trò nền tảng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong bối cảnh đó, Petrovietnam đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ mô hình phát triển. Từ một tập đoàn dầu khí truyền thống, Petrovietnam từng bước trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, hoạt động trên ba trụ cột: năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Không gian phát triển của Tập đoàn không còn giới hạn trong thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh dầu khí trong nước, mà mở rộng sang LNG, điện khí, điện gió ngoài khơi, hydrogen, amoniac xanh, CCS/CCUS, hóa chất, vật liệu mới, chế tạo thiết bị và dịch vụ kỹ thuật năng lượng.

Petrovietnam và Petronas ký kết hợp đồng hợp tác tại Lô PM3 CAA.

Đây là bước chuyển phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới. Năng lượng không chỉ là một ngành kinh tế, mà còn là hạ tầng nền tảng của tăng trưởng, là điều kiện bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh quốc gia, chủ quyền biển đảo và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu hùng cường vào giữa thế kỷ XXI, cần có những doanh nghiệp đầu tàu đủ năng lực dẫn dắt các ngành chiến lược. Trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, vai trò đó đang được đặt lên vai Petrovietnam.

Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp công nghiệp - năng lượng hàng đầu quốc gia và khu vực, có vị thế quốc tế; giữ vai trò chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng; dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng; tích cực hội nhập chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển của một doanh nghiệp, mà còn là sự cụ thể hóa vai trò của doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia. Đồng thời, Petrovietnam cũng đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Hoạt động khai thác dầu khí tại Algeria.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Petrovietnam xác định mở rộng không gian phát triển từ trong nước ra quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với lĩnh vực thăm dò - khai thác dầu khí, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi trữ lượng trong nước có xu hướng suy giảm tự nhiên, các vùng tiềm năng ngày càng nằm ở khu vực nước sâu, xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, chi phí đầu tư lớn và rủi ro cao. Trong khi đó, nhu cầu năng lượng của nền kinh tế tiếp tục tăng, đòi hỏi phải có thêm nguồn cung ổn định, dài hạn và đa dạng.

Vì vậy, đầu tư ra nước ngoài có chọn lọc, thông qua hợp tác chiến lược, các hợp đồng mua bán - sáp nhập (M&A) và liên doanh với các công ty dầu khí quốc gia, các tập đoàn năng lượng quốc tế có uy tín là hướng đi cần thiết để Petrovietnam bổ sung trữ lượng, gia tăng sản lượng, đa dạng hóa danh mục tài sản, nâng cao năng lực quản trị và góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW cũng cho thấy sự chuyển dịch từ tư duy “thu hút” sang tư duy “cùng kiến tạo giá trị”. Đối với Petrovietnam, điều này có nghĩa là hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc mời gọi nhà đầu tư nước ngoài tham gia các dự án trong nước, mà còn phải hình thành các liên kết chiến lược để thu hút công nghệ, vốn, quản trị và thị trường vào Việt Nam; đồng thời nâng cao năng lực của Tập đoàn và các đơn vị thành viên tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu.

hành công từ những hợp tác giữa các đơn vị trong hệ sinh thái Petrovietnam với các doanh nghiệp quốc tế đã chứng minh năng lực tham gia những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao.

Thực tế thời gian qua cho thấy Petrovietnam đã mở rộng mạnh mẽ hợp tác với các đối tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực, từ thăm dò - khai thác, LNG, đến phát triển các dạng năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, dịch vụ kỹ thuật và công nghệ năng lượng. Những kết quả đạt được từ các dự án hợp tác quốc tế đã chứng minh năng lực của hệ sinh thái Petrovietnam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường toàn cầu, qua đó mở ra dư địa phát triển mới cho công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Đặc biệt, với kinh nghiệm nhiều thập niên hoạt động trên biển, Petrovietnam có lợi thế rất lớn để phát triển các ngành kinh tế biển gắn với năng lượng. Năng lực khảo sát, khoan, xây lắp công trình biển, vận hành mỏ, logistics và dịch vụ kỹ thuật ngoài khơi có thể trở thành nền tảng cho các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh, amoniac xanh và CCS/CCUS. Mỗi dự án hợp tác quốc tế, mỗi thương vụ đầu tư ra nước ngoài, mỗi liên kết công nghệ hay chuỗi cung ứng mới cần được định hướng tới mục tiêu lớn hơn: bảo đảm an ninh năng lượng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế Việt Nam trong bản đồ năng lượng khu vực và thế giới.

Nghị quyết số 10-NQ/TW đã mở ra một tầm nhìn mới về huy động và sử dụng nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước. Đối với Petrovietnam, thực hiện tinh thần đó là quá trình vươn ra thị trường quốc tế, kết nối, học hỏi, hợp tác và cạnh tranh bằng năng lực thực chất. Khi Petrovietnam có đủ cơ chế, nguồn lực và bản lĩnh để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng toàn cầu, đó cũng là lúc một doanh nghiệp Việt Nam góp phần khẳng định vị thế quốc gia và đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển, thịnh vượng và hùng cường.