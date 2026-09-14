Nâng cao kỹ năng xử lý cháy tại khách sạn Capella

ANTD.VN - Tình huống cháy giả định tại một phòng lưu trú tầng 2 Khách sạn Capella được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 7 và số 9 cùng các lực lượng Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức xử lý, qua đó nâng cao kỹ năng phối hợp, ứng phó sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai đội hình dập lửa giả định tại Khách sạn Capella

Thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội về tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 và khu vực số 9 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm và lực lượng dân quân phường tổ chức diễn tập phương án phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Khách sạn Capella, số 11 Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tình huống giả định được đặt ra là xảy ra cháy tại một phòng lưu trú ở tầng 2 khách sạn. Đám cháy có nguy cơ lan rộng, trong khi có người mắc kẹt cần được cứu hộ khẩn cấp.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo cháy, tổ chức chữa cháy ban đầu, đồng thời hướng dẫn khách lưu trú và nhân viên thoát nạn đến khu vực tập kết an toàn. Thông tin về sự cố cũng được báo cáo đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để tổ chức chi viện, xử lý.

Cán bộ, nhân viên Khách sạn Capella nhanh chóng sơ tán đến khu vực tập kết an toàn theo tình huống giả định

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Các mũi công tác nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, khoanh vùng, khống chế và dập tắt đám cháy giả định, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Song song với công tác chữa cháy, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức trinh sát, xác định vị trí người bị nạn. Xe thang được triển khai tiếp cận khu vực tầng cao, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, tìm kiếm và đưa người bị nạn giả định ra ngoài an toàn.

Với phương tiện bảo hộ chuyên dụng, lực lượng cứu nạn, cứu hộ khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận, đưa nạn nhân đến khu vực an toàn. Trong khi đó, Công an phường Hoàn Kiếm và lực lượng dân quân phường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, hỗ trợ sơ tán người và tài sản tại khu vực diễn tập.

Buổi diễn tập diễn ra khẩn trương, đúng kịch bản, bảo đảm an toàn, thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp, lực lượng PCCC cơ sở và các lực lượng tại địa bàn.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ trang bị phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm người bị nạn giả định

Thông qua diễn tập, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng hiệp đồng, chủ động ứng phó khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Từ thực tế diễn tập, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh, nhất là cơ sở lưu trú, cần chủ động xây dựng và thường xuyên thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; duy trì lực lượng, phương tiện tại chỗ, bảo đảm khả năng xử lý ngay từ những phút đầu khi sự cố xảy ra. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng cùng ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.