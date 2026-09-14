Chủ động phòng cháy tại nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ

ANTD.VN - Nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ tập trung đông người, nhiều thiết bị điện và phương tiện tại khu vực để xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng PCCC&CNCH cho chủ cơ sở và người thuê trọ được lực lượng chức năng xác định là giải pháp quan trọng để phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.

Kiểm tra thường xuyên phương tiện, thiết bị sẽ hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra

Thực hiện công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngày 14-9-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC&CNCH đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn.

Đây là nhóm loại hình được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đặc biệt quan tâm bởi đặc điểm thường có mật độ người ở cao, diện tích các phòng hạn chế, nhiều vật dụng dễ cháy và sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện như điều hòa, bếp điện, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh...

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cần trang bị bình PCCC và học kỹ năng sử dụng hiệu quả, an toàn

Bên cạnh đó, xe máy, xe điện thường tập trung tại tầng 1, tầng hầm hoặc khu vực để xe. Lượng phương tiện lớn làm gia tăng tải trọng chất cháy, nguy cơ cháy lan và phát sinh khói độc. Khi xảy ra cháy, nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với người ở tại các tầng cao hoặc những khu vực chỉ có một lối thoát nạn.

Từ thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 tập trung hướng dẫn chủ nhà và người thuê trọ những kiến thức, kỹ năng thiết thực trong phòng ngừa và xử lý sự cố. Trong đó, việc chủ động phát hiện nguy cơ cháy, sử dụng an toàn nguồn điện, nắm rõ lối thoát nạn và biết cách xử lý trong những phút đầu khi xảy ra cháy được đặc biệt lưu ý.

Kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC tại khu để xe

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, chủ nhà và người thuê trọ cần nâng cao ý thức tự phòng ngừa; tuyệt đối không câu, mắc điện tùy tiện, không sử dụng thiết bị điện quá công suất, tránh để nhiều thiết bị hoạt động đồng thời gây quá tải. Khi rời khỏi phòng cần kiểm tra, tắt các nguồn điện không cần thiết.

Đặc biệt, đối với xe điện, người dân được khuyến cáo không sạc qua đêm, không sạc khi không có người trông coi và cần sử dụng thiết bị, bộ sạc bảo đảm an toàn. Khu vực sạc, để xe phải được bố trí phù hợp, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các khu vực sinh hoạt.

Vào các dịp lễ, ngày rằm, người dân cũng cần thận trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã. Tuyệt đối không thắp hương, đốt vàng mã trong phòng trọ, hành lang, cầu thang hoặc những nơi có nhiều vật liệu dễ cháy; không để nguồn lửa gần quần áo, giấy, rèm cửa và các vật dụng sinh hoạt.

Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, hướng dẫn thiết bị PCCC trang bị tại gia đình

Thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy tại nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, việc thoát nạn và tổ chức cứu người thường gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, mỗi chủ cơ sở và người thuê trọ cần tự trang bị kiến thức, thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, đồng thời chủ động ghi nhớ đường thoát nạn và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền PCCC&CNCH bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở và người dân, xây dựng thói quen phòng cháy từ những việc nhỏ, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản.