Những điểm mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc từ 15/9

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 347/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 15/9/2026), mang đến nhiều điều chỉnh quan trọng đối với quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định quy định doanh nghiệp được từ chối bán bảo hiểm cho cơ sở thuộc diện phải thẩm định thiết kế PCCC nhưng chưa có văn bản chấp thuận, nhằm đồng bộ với việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC. Bên cạnh đó, các công trình độc lập có mức độ nguy hiểm cháy thấp và bảo đảm đúng tiêu chuẩn PCCC & CNCH sẽ thuộc diện loại trừ tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Đối với cơ sở sản xuất có nhiều hạng mục độc lập với công năng khác nhau, mức phí bảo hiểm có thể tính riêng cho từng công trình theo Phụ lục VI nếu đạt chuẩn an toàn. Đặc biệt, nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc dùng hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được nâng lên tối đa 75% (tăng 10%).

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 khuyến cáo các đơn vị chủ động rà soát hồ sơ, quy mô và tài sản để thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi tài chính tối đa khi có sự cố xảy ra.