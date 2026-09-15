Kiểm tra bếp ăn trường học sau phản ánh về bữa ăn bán trú

ANTD.VN - Trước những phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú tại một số cơ sở giáo dục, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã chủ động tham mưu UBND phường thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn. Đây được xem là động thái cần thiết nhằm kiểm soát từ sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh.

Kiểm tra từ thực phẩm đầu vào đến suất ăn của học sinh

Trong các ngày từ 8 đến 11-9, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra thực tế tại bếp ăn Trường THCS Thịnh Liệt và Trường Tiểu học Tam Trinh.

Khác với việc chỉ kiểm tra trên hồ sơ, Đoàn kiểm tra tập trung rà soát toàn bộ các khâu liên quan đến quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ nguồn thực phẩm đầu vào đến quá trình chế biến và đưa suất ăn đến học sinh.

Nội dung kiểm tra bao gồm nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, chủng loại thực phẩm; việc đối chiếu giữa thực đơn, định lượng với suất ăn thực tế; quy trình giao, nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm; việc thực hiện lưu mẫu thức ăn; điều kiện và phương tiện vận chuyển thực phẩm cùng các hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường Tiểu học Tam Trinh

Đây đều là những khâu có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú. Bởi trên thực tế, một suất ăn đến tay học sinh là kết quả của cả một chuỗi cung ứng và chế biến. Chỉ cần một mắt xích thiếu chặt chẽ, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể phát sinh.

Việc kiểm tra vì vậy không chỉ nhằm xác định thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng hay không, mà còn phải làm rõ quá trình tiếp nhận, bảo quản và chế biến có được thực hiện đúng quy định; định lượng suất ăn có được bảo đảm; việc lưu mẫu có đầy đủ, đúng quy trình hay không.

Những phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và dư luận, bởi đối tượng thụ hưởng trực tiếp là học sinh.

Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội có thể lan truyền rất nhanh, việc cơ quan chức năng chủ động vào cuộc kiểm tra thực tế có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là biện pháp xác minh thông tin mà còn góp phần hạn chế tâm lý hoang mang, đồng thời bảo đảm mọi vấn đề được xem xét trên cơ sở thực tế và quy định pháp luật.

Tại phường Hoàng Mai, Công an phường đã phát huy vai trò chủ động nắm tình hình, tham mưu UBND phường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Trong quá trình kiểm tra, Công an phường Hoàng Mai phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra xác minh, đánh giá thực tế tại các cơ sở; tổng hợp tình hình, tham mưu xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo quy định.

Điểm đáng chú ý là hoạt động kiểm tra được đặt trong yêu cầu đánh giá thực chất, thay vì chỉ dừng ở việc hoàn thiện hồ sơ, sổ sách. Những tồn tại, hạn chế được ghi nhận sẽ được yêu cầu khắc phục; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ được xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bảo đảm an toàn bữa ăn cũng là bảo đảm an toàn trường học

Bữa ăn bán trú không đơn thuần là vấn đề dinh dưỡng. Với số lượng lớn học sinh ăn tại trường mỗi ngày, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn gắn trực tiếp với an toàn trường học và trách nhiệm quản lý của nhiều chủ thể.

Trong chuỗi này, nhà trường có trách nhiệm tổ chức, giám sát việc cung cấp và chế biến bữa ăn; đơn vị cung cấp thực phẩm phải bảo đảm nguồn nguyên liệu đúng quy định; các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Cùng với đó, cơ quan quản lý địa phương phải có cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường THCS Thịnh Liệt

Việc Công an phường Hoàng Mai chủ động tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cho thấy yêu cầu phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ cơ sở đang được đặt ra rõ hơn trong công tác bảo đảm an toàn trường học.

Đặc biệt, trong bối cảnh những vấn đề liên quan đến bữa ăn bán trú dễ tạo ra phản ứng mạnh trong phụ huynh và dư luận, kiểm tra thực tế càng cần được tiến hành khách quan, minh bạch, đúng quy định. Có như vậy, những phản ánh chính đáng mới được giải quyết, những thiếu sót được chấn chỉnh và những thông tin chưa chính xác cũng có cơ sở để được làm rõ.

Qua đợt kiểm tra tại Trường THCS Thịnh Liệt và Trường Tiểu học Tam Trinh, Công an phường Hoàng Mai tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nhận diện những vấn đề có thể tác động đến an toàn trường học.

Ở góc độ rộng hơn, việc kiểm tra bếp ăn trường học cần được nhìn nhận không chỉ là hoạt động xử lý sau khi xuất hiện phản ánh, mà còn là một biện pháp phòng ngừa thường xuyên. Khi từng khâu từ thực phẩm đầu vào, giao nhận, bảo quản, chế biến đến suất ăn của học sinh được kiểm soát chặt chẽ, niềm tin của phụ huynh đối với bữa ăn bán trú mới được củng cố.

Và với mỗi gia đình, đó cũng là điều quan trọng nhất: con em mình đến trường không chỉ được học tập trong một môi trường an toàn, mà còn phải được bảo đảm những điều kiện thiết yếu nhất cho sức khỏe và sự phát triển.