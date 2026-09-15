ANTD.VN - Việc cải cách này nhằm giảm bớt rào cản pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, việc tinh gọn thủ tục không đồng nghĩa với việc nới lỏng các yêu cầu về bảo đảm an toàn cháy, nổ.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Từ ngày 01/7/2026, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) chính thức được cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ. Việc cải cách này nhằm giảm bớt rào cản pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, việc tinh gọn thủ tục không đồng nghĩa với việc nới lỏng các yêu cầu về bảo đảm an toàn cháy, nổ.

1. Các thủ tục hành chính PCCC và CNCH được cắt giảm, đơn giản hóa

Ngày 18/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc 11 bộ, ngành (trong đó có lĩnh vực PCCC do Bộ Công an quản lý). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 28/02/2027. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2026, cơ quan Công an áp dụng các điều chỉnh sau:

• Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu: Không thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18 Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15 và Điều 10 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

• Bãi bỏ thủ tục nghiệm thu công trình, phương tiện: Không thực hiện thủ tục nghiệm thu về PCCC đối với các công trình, phương tiện giao thông đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu (theo khoản 3 Điều 46 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP).

• Bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động: Không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân quy định tại điểm b khoản 5 Điều 46 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

• Đơn giản hóa thành phần hồ sơ: Giảm bớt các giấy tờ, thủ tục đối với:

o Thủ tục thẩm định thiết kế về PCCC (điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP).

o Thủ tục cấp Giấy phép lưu thông phương tiện PCCC và CNCH (điểm a, điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP).

2. Cắt giảm thủ tục nhưng không nới lỏng an toàn PCCC

Việc tinh gọn các thủ tục pháp lý giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư mau chóng đưa dự án, công trình vào vận hành, khai thác. Dẫu vậy, việc dừng thực hiện các thủ tục kiểm tra và nghiệm thu nêu trên tuyệt đối không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn an toàn.

• Tuân thủ đúng quy định: Các dự án, công trình vẫn bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công và vận hành PCCC.

• Trách nhiệm pháp lý: Chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với công trình, phương tiện của mình.

3. Hướng dẫn và khuyến cáo từ Công an thành phố Hà Nội

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân kịp thời cập nhật, nắm rõ để thực hiện đúng quy định mới, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn và đề nghị:

1. Cập nhật quy định mới: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chủ động nghiên cứu các nội dung cắt giảm theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP để thực hiện đúng trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

2. Nâng cao trách nhiệm tự quản: Thường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở; không chủ quan, lơ là.

3. Chủ động phòng ngừa: Trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC tại chỗ, tổ chức tập huấn kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.

Sự tự giác và chủ động chấp hành pháp luật của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định để phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.