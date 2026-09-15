Trang bị kỹ năng cho đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cổ Đô

ANTD.VN - Đội CC và CNCH khu vực số 27 phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã Cổ Đô tham mưu cho UBND xã Cổ Đô, Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Ngô Duy Hợi - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đô; Thượng tá Đỗ Ngọc Lập - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Quốc gia về cứu nạn, cứu hộ - Bộ Quốc Phòng cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã và các đoàn viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn xã tham gia vào đội xung kích với tổng số 150 người tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi tuyên truyền, đồng chí Ngô Duy Hợi - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đô nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với lực lượng nòng cốt là các đoàn viên, thanh niên tham gia vào đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã.

Đồng chí Ngô Duy Hợi - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đô phát biểu khai mạc

Tại buổi tuyên truyền, Đại úy Phùng Tiến Tú - cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 27 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, báo cáo viên đã hướng dẫn các đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cổ Đô những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; nguyên nhân, điều kiện gây cháy và biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn quy trình tổ chức chữa cháy ban đầu và các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; các kỹ thuật sơ cấp cứu người bị nạn, phương pháp di chuyển người bị nạn, kỹ thuật phá khóa dưới nước, các kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn và phao tròn để cứu người bị nạn dưới nước.

Đại úy Phùng Tiến Tú - Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 27 triển khai các nội dung tuyên truyền

Cùng với đó, các thành viên tham gia đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Cổ Đô được trực tiếp tham gia thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, cách triển khai lăng, vòi chữa cháy, thực hành thao tác di chuyển người bị nạn và kỹ thuật sơ cấp cứu người bị nạn.

Hướng dẫn người dân thao tác sử dụng bình chữa cháy.

Thông qua buổi tuyên truyền các thành viên trong đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cổ Đô được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu, nắm vững các nội dung về kỹ, chiến thuật có thể vận dụng cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, tăng cường năng lực phòng ngừa, làm giảm thiểu tối đa các rủi ro và thiệt hại do cháy, nổ và các sự cố tai nạn gây ra.