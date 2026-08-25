Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão

ANTD.VN - Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết trong mùa mưa bão, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, kiểm tra lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Cán bộ chiến sỹ kiểm tra phương tiện CNCH

Xác định mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ như mưa lớn gây ngập úng, giông lốc, cây xanh gãy đổ, sự cố công trình, tai nạn dưới nước..., Ban Chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã chủ động xây dựng, rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

Công tác kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đơn vị đặc biệt chú trọng. Các phương tiện chuyên dụng, máy bơm, máy phát điện, thiết bị chiếu sáng, dây cứu nạn, áo phao, thiết bị cứu hộ dưới nước... được kiểm tra tình trạng hoạt động, kịp thời phát hiện, khắc phục những hư hỏng, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Cán bộ chiến sỹ kiểm tra áo phao, phao tròn, bổ sung áo phao, phao tròn lên xe chữa cháy và xe cứu nạn, cứu hộ

Không chỉ chú trọng phương tiện, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 còn duy trì nghiêm chế độ thường trực chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ được phân công trực theo từng ca, bảo đảm quân số thường trực, sẵn sàng nhận và triển khai nhiệm vụ ngay khi có yêu cầu. Công tác huấn luyện, tập luyện cũng được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao thể lực, khả năng cơ động, kỹ năng triển khai đội hình và sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ.

Song song với việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị chủ động nắm tình hình địa bàn, tập trung vào những khu vực có nguy cơ ngập úng cục bộ, các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập sâu, khu vực ven sông, những địa điểm có nguy cơ sạt lở, cây xanh gãy đổ và các công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Cán bộ chiến sỹ tập luyện, học tập nghiệp vụ Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phục vụ khả năng chiến đấu thực tế

Theo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18, việc nắm chắc địa bàn, dự báo các tình huống có thể xảy ra có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, đặc biệt tại những khu vực bị chia cắt do ngập nước hoặc ảnh hưởng bởi mưa lớn, giông lốc.

Đơn vị cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an cơ sở và các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Các phương án huy động lực lượng, phương tiện khi xảy ra tình huống phức tạp được chủ động chuẩn bị, nhằm bảo đảm công tác tiếp cận hiện trường, cứu người, di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực, thường xuyên kiểm tra khả năng cơ động của phương tiện, thiết bị; chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để nâng cao hiệu quả xử lý sự cố, tai nạn do mưa bão gây ra.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, phương tiện và phương án của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 góp phần nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn địa bàn trong mùa mưa bão.