Mưa giông trở lại Bắc bộ và Trung bộ từ ngày hôm nay

ANTD.VN - Dù khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang suy yếu nhưng mưa giông được dự báo trở lại 2 khu vực này, gây tình hình mưa lũ phức tạp ở Trung bộ những ngày tới.

Hiện nay, các tỉnh miền Bắc và miền Trung cùng chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường. Nhưng khi kết hợp ảnh hưởng với rãnh gió tây trên cao ở miền Bắc và nhiễu động gió đông ở miền Trung gây ra mưa giông, mưa lớn cường độ khác nhau.

Ngày 11/11, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa. Bắt đầu từ chiều tối qua, miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, mưa lớn tiếp tục duy trì trong những ngày tới.

Khu TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi từ chiều tối qua đã có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi mưa trên 200 mm.

Các khu vực khác như phía đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, một số nơi mưa rất to trên 120 mm.

Dự báo từ chiều nay 12/11, mưa lớn ở miền Trung sẽ có xu hướng giảm dần. Sang ngày 13 - 14/11, mưa lớn tiếp tục giảm nhanh và chỉ còn xảy ra mưa rào rải rác, có nơi có giông. Dự báo thời tiết từ ngày 15/11, mưa chỉ xuất hiện ở một số nơi.

Tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp

Lúc 19h15 ngày 11/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát tin lũ khẩn cấp trên sông Kỳ Lộ. Tại trạm Hà Bằng, mực nước đạt 9,74 m, cao hơn BĐ 3 là 0,24 m. Tại trạm Xuân Quang, mực nước đạt 27,95 m, cao hơn BĐ 1 là 0,95 m.

Trên sông Cô, mực nước tại trạm Đa Lộc đạt 26,8 m, cao hơn BĐ 1 là 0,8 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục lên, đạt đỉnh rồi giảm dần. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt vẫn hiện hữu tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Phước và Tuy An Đông.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực có nền đất yếu, bở và ven các suối nhỏ thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Phước, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Tuy An Đông và Ô Loan.

Trong khi đó, từ đêm 11/11, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao, mưa giông sẽ xuất hiện ở các tỉnh tây Bắc bộ. Dự báo thời tiết hôm nay 12/11, mưa giông có xu hướng mở rộng ra cả miền Bắc và duy trì đến ngày 13/11.

Dự báo thời tiết ngày 13/11, mưa giông chỉ còn xảy ra tập trung ở phía đông Bắc bộ. Thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời rét đến ngày 13/11, sau đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần lên.

Trước đó, từ ngày 5/11, khối không khí lạnh lệch đông ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Sau đó, từ đêm 8/11, rạng sáng 9/11, không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh hơn khiến thời tiết miền Bắc, miền Trung trở lạnh, vùng núi có rét. Trong đó, miền Trung đã xảy ra mưa lớn diện rộng, gây ra ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều địa phương.