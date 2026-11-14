Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công nhân

ANTD.VN - Ngày 13-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Hà Nội đã phối hợp với Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH hơn 30 học viên đã được báo cáo viên thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và xã Tây Phương nói riêng; đồng thời làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng chỉ ra những đặc điểm, tính chất nguy hiểm và các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ trong môi trường sản xuất như tại khu vực dây chuyền sản xuất, phòng chứa nhiên liệu (gas), phòng đóng gói sản phẩm, khu vực kho chứa hàng hóa; nguy cơ cháy, nổ khi sử dụng điện thoại trong quá trình sạc hoặc khi đang kết nối với nguồn điện. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, trao đổi và hướng dẫn các kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy. Trọng tâm là trang bị cho cán bộ, công nhân viên kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại các khu vực trong Công ty.

Trong buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, cán bộ, công nhân viên Công ty được trực tiếp thực hành một số kỹ năng thực tế trong cứu người bị nạn gồm: thực hành di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc; di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu; thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy, máy cưa cầm tay và trang phục chữa cháy…

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho công nhân

Phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thông qua buổi tập huấn, học viên được nâng cao kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, CNCH như cách sử dụng máy bơm chữa cháy, cách rải và thu hồi vòi chữa cháy, các tư thế cầm lăng chiến đấu, chiến kỹ thuật chữa cháy, các biện pháp thoát nạn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy tại cơ sở.