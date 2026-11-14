Gần dân, hiểu dân để an dân

ANTD.VN - Công an phường Điện Bàn Bắc (TP Đà Nẵng) không ngừng đổi mới phương pháp công tác, sâu sát cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) gắn với phương châm hành động “Gần dân, tin dân, trọng dân để được nhân dân yêu quý, ủng hộ và giúp đỡ”.

Lực lượng Công an phường Điện Bàn Bắc tham gia hiến máu tình nguyện.

Sức dân làm nên thế trận an ninh

Phường Điện Bàn Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã, phường Điện Tiến, Điện Hòa và Điện Thắng Bắc (cũ). Ở quy mô mới, xác định muốn giữ vững bình yên địa bàn thì không thể chỉ chờ khi vụ việc xảy ra mới vào cuộc, mà phải chủ động nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời nhận diện những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp, Công an phường Điện Bàn Bắc chú trọng xây dựng thế trận lòng dân.

Hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư, Công an phường Điện Bàn Bắc tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “Camera an ninh” với gần 100 camera chuyên dụng được lắp đặt, có khả năng nhận diện và đọc biển kiểm soát phương tiện. Hệ thống này góp phần hỗ trợ lực lượng Công an quản lý địa bàn, phát hiện, xác minh các vụ việc, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Tháng 10-2026, Công an phường tiếp tục triển khai mô hình “Đồng hành cùng em” tại tổ dân phố Thái Sơn. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an phường làm nòng cốt, tập trung gần gũi, lắng nghe, tuyên truyền, giáo dục và định hướng thanh thiếu niên, nhất là những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc dễ bị tác động bởi các tệ nạn xã hội. Điểm nổi bật của mô hình là lấy giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ và đồng hành làm trọng tâm, tạo điều kiện để các em nâng cao nhận thức, hình thành lối sống tích cực, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Điện Bàn Bắc tổ chức “Suất ăn yêu thương”.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng luôn được Công an phường quan tâm duy trì bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với đặc thù địa phương thông qua các mô hình “Em nuôi của Đoàn - Mẹ đỡ đầu”; phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng, “Số hóa địa chỉ đỏ”, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế và quà, trao “Suất ăn yêu thương” và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện…

Những việc làm tuy bình dị nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ CAND không chỉ hiện diện trên những tuyến đường tuần tra, trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, mà còn trở nên gần gũi trong từng khu dân cư, từng gia đình và từng hoàn cảnh khó khăn.

Đổi mới phương pháp công tác, gắn với phong trào “Ba Nhất”

Công an phường Điện Bàn Bắc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động đổi mới phương pháp công tác, gắn phong trào thi đua “Ba Nhất” với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Phong trào được cụ thể hóa bằng các giao ước thi đua giữa những tổ nghiệp vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong, lễ tiết, văn hóa ứng xử; xây dựng môi trường công tác chính quy, đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lực lượng Công an phường Điện Bàn Bắc triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, gia đình chính sách.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công an phường xác định là phòng, chống ma túy, phấn đấu đưa Điện Bàn Bắc trở thành “phường không ma túy” vào năm 2028. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện 11 vụ với 19 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 7 đối tượng, vận động 11 đối tượng cai nghiện tự nguyện; phát hiện, xử lý hành chính 63 vụ với 63 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Minh Phúc - Trưởng Công an phường Điện Bàn Bắc cho biết, với phong trào “Ba Nhất”, bên cạnh các tiêu chí “Kỷ luật nhất”, “Trung thành nhất”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xem địa bàn là nhà, xem nhân dân như người thân để lắng nghe, chia sẻ và kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở bằng những kết quả, mô hình và việc làm thiết thực.

Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, lãnh đạo phường luôn quan tâm, đồng hành, kịp thời ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an phường đạt được, đặc biệt mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu “Gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Trong thời gian tới, Công an phường cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các phương án, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm ANTT; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn; nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và công tác nghiệp vụ. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.