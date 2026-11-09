Nền nhiệt Bắc bộ đột ngột giảm mạnh, vùng mưa dịch chuyển vào Trung bộ

ANTD.VN -Cơ quan khí tượng thông tin, trong sáng và chiều nay 9/11, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc bộ và dịch chuyển vào Trung bộ. Không khí lạnh mạnh tràn về đã khiến nền nhiệt khu vực Bắc bộ giảm sâu, từ 12-15 độ C so với ngày hôm qua.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to;

Trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, từ đêm 9/11 TP. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Vùng mưa do khối không khí lạnh mạnh đang dịch chuyển dần vào Trung bộ

Khu vực Hà Nội trong hôm nay trời đã đột ngột chuyển rét, gió Đông Bắc mạnh, kèm theo mưa giông rải rác.

Theo nhận định, hôm nay là ngày nền nhiệt thấp nhất và lạnh nhất ở khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội. Từ mai, mưa giảm, nền nhiệt ở khu vực này tăng dần.

Từ sáng 9/11, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông. Ngày 9/11, ở tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và giông. Từ ngày 09/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo khoảng ngày 12/11, mưa ở Trung bộ suy giảm.

Tình trạng này dẫn đến nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và các khu đô thị với độ sâu ngập từ 0,2 - 0,7m, thời gian ngập có thể kéo dài từ 1 đến trên 6 giờ.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện đang là trọng tâm của đợt mưa lớn này. Dự báo từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa cho biết, trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Công điện số 26 CĐ/PTDS ngày 9/11/2026 tăng mức báo động III trên sông Yên.