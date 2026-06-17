Hà Nội kiến nghị cho phép phân loại xã, phường theo quy mô quản trị, tăng cường nhân lực chất lượng cao

ANTD.VN - Thành phố Hà Nội kiến nghị Trung ương cho phép phân loại xã, phường theo quy mô quản trị thực tế để bố trí bộ máy, biên chế và ngân sách phù hợp, tăng cường nhân lực chất lượng cao cho cấp xã…

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và TP HCM chủ trì hội thảo

Ngày 17-6, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Thành ủy Hà Nội và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, sau một thời gian vận hành thực tiễn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu phát huy những ưu điểm tích cực.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện; nhất là về hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, điều kiện bảo đảm, hạ tầng số, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Đối với Hà Nội, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có ý nghĩa đặc biệt. Thành phố xác định đây không chỉ là nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn là cơ hội đổi mới phương thức quản trị Thủ đô theo hướng hiện đại, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới; đồng thời đóng góp thêm kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện mô hình trên phạm vi cả nước.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, một năm là khoảng thời gian chưa đủ dài, chưa thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để bộ máy mới đi vào vận hành đồng bộ, thông suốt.

Do đó, hội thảo là dịp để nhìn lại gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổng kết thực tiễn, bổ sung cơ sở lý luận, nhận diện đúng các vấn đề mới và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã tham luận, trao đổi tập trung vào những vấn đề trọng tâm, như: Hoàn thiện thể chế; phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ; phát triển hạ tầng số, dữ liệu và các điều kiện bảo đảm để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn…

Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội cơ bản giữ được sự ổn định, thông suốt; vai trò chủ động của cấp xã được nâng lên, nhiều nhiệm vụ được giải quyết trực tiếp tại cơ sở, gần dân và sát việc hơn…

Từ thực tiễn triển khai, Hà Nội kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; cho phép phân loại xã, phường theo quy mô quản trị thực tế để bố trí bộ máy, biên chế và ngân sách phù hợp; sửa đổi các quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn dữ liệu chuyên ngành; tăng cường nhân lực chất lượng cao cho cấp xã. Đồng thời đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia với dữ liệu địa phương, tạo điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, hiệu quả và bền vững hơn…



PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, kết quả hội thảo góp phần làm rõ khung nhận thức hệ thống về mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong tổng thể cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hiện đại hóa quản trị quốc gia.

Ông Huấn đề nghị các cơ quan đồng tổ chức khẩn trương tổng hợp, hệ thống hóa các luận cứ khoa học và thực tiễn từ hội thảo để hoàn thiện các báo cáo tư vấn, kiến nghị phục vụ quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế, mô hình và nâng cao năng lực quản trị địa phương trong giai đoạn mới.