Nâng cao năng lực thực chiến, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Công an xã Tam Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho 335 thành viên thuộc 22 đội dân phòng trên địa bàn xã. Đây là công tác trọng tâm nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân...

Hội nghị có sự tham dự 335 thành viên thuộc 22 đội dân phòng trên địa bàn xã

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật về PCCC và phân tích kỹ các nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ tại khu dân cư. Bên cạnh việc cập nhật kiến thức pháp lý, lực lượng dân phòng được hướng dẫn chi tiết quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy; kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc; cách thức tìm kiếm, di chuyển người bị nạn và sơ cấp cứu ban đầu...

Tại nội dung thực hành, các học viên được yêu cầu trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt các đám cháy khay xăng, bình gas, đồng thời phối hợp triển khai các đội hình chữa cháy cơ bản.

Việc đặt ra các tình huống giả định bám sát thực tế sinh hoạt giúp lực lượng nòng cốt ở cơ sở nắm vững kỹ thuật, rèn luyện bản lĩnh và khả năng xử lý linh hoạt, an toàn khi có sự cố thực tế xảy ra.

Diễn tập tình huống cứu nạn, cứu hộ và sơ cứu ban đầu

Lực lượng dân phòng được xác định là "cánh tay nối dài" của Công an cơ sở. Với đặc thù bám sát địa bàn, hiểu rõ từng ngõ ngách và hộ gia đình, đây thường là những người tiếp cận hiện trường đầu tiên. Do đó, việc duy trì công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ có vai trò quyết định, trực tiếp nâng cao sức chiến đấu và phát huy tối đa hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong giai đoạn "vàng" chữa cháy.

Đại uý Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng phát biểu tại buổi tập huấn

Giao nhiệm vụ cho 22 đội dân phòng, Đại úy Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng yêu cầu lực lượng này nghiêm túc chấn chỉnh công tác thường trực tại các thôn, xóm. Đồng chí nhấn mạnh: "Lực lượng dân phòng phải thường xuyên rà soát, bảo quản tốt các phương tiện PCCC đã được trang cấp. Quá trình tiếp nhận tin báo và tổ chức chữa cháy ban đầu phải diễn ra khẩn trương, kịp thời và an toàn trước khi lực lượng chuyên nghiệp của Thành phố tiếp cận hiện trường".

Thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay

Để duy trì hiệu quả công tác, Công an xã Tam Hưng chỉ đạo các đội dân phòng tăng cường phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã tổ chức tuần tra, giám sát an toàn PCCC, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, đặc biệt là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh mở lối thoát nạn thứ hai và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu theo đúng quy định...

Đợt huấn luyện nhằm củng cố năng lực thực chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn.