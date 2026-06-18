Bộ Công an nghiêm cấm việc lợi dụng từ chối tiếp công dân để né tránh trách nhiệm

ANTD.VN - Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư về công tác tiếp công dân, trong đó nêu rõ các trường hợp từ chối tiếp công dân, đồng thời nghiêm cấm lợi dụng từ chối tiếp công dân để né tránh trách nhiệm.

Theo dự thảo, việc tiếp công dân phải được tiến hành tại địa điểm tiếp công dân hoặc tại địa điểm tiếp công dân trực tuyến của Công an các cấp; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu. Dữ liệu về tiếp công dân trực tuyến phải được thu thập, lưu trữ, bảo mật và khai thác theo quy định về an ninh mạng, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật về lưu trữ…

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ về việc từ chối tiếp công dân. Theo đó, lãnh đạo, cán bộ được từ chối tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp công dân, gồm:

Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Ngoài ra, lãnh đạo, cán bộ được từ chối tiếp công dân đối với: Người mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vật dụng, chất nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật mà không chấp hành yêu cầu gửi tại nơi quy định hoặc giao nộp cho bộ phận bảo đảm an ninh, trật tự; Người không chấp hành việc kiểm tra an ninh theo quy định;

Người tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp tại nơi tiếp công dân trong trường hợp người chủ trì tiếp công dân đã yêu cầu không ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp để bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đời tư, dữ liệu cá nhân, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân;

Người có hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại nơi tiếp công dân; Người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

Người đại diện, người được ủy quyền thực hiện khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; Nội dung trình bày không thuộc phạm vi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật về tiếp công dân;

Người kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp, hướng dẫn hoặc trả lời bằng văn bản theo đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới;

Vụ việc đã có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và không thuộc trường hợp được xem xét lại theo quy định của pháp luật. Việc xác định vụ việc không thuộc trường hợp được xem xét lại phải căn cứ vào văn bản trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Vụ việc đang được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khác thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định.

Trong các trường hợp trên, cán bộ phải trực tiếp giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân.

Đặc biệt, dự thảo còn nêu rõ, trường hợp từ chối tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ từ chối tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp công dân ban hành Thông báo từ chối tiếp công dân theo mẫu. Việc từ chối tiếp công dân phải được đảm bảo đúng căn cứ pháp luật; nghiêm cấm lợi dụng việc từ chối tiếp công dân để né tránh trách nhiệm.