Bị khóa chiều gọi đi: Cách mở lại SIM nhanh

ANTD.VN - Điện thoại bị khóa một chiều không có nghĩa là mất số ngay. Người dùng cần xác định nguyên nhân, xác thực lại thông tin thuê bao hoặc liên hệ nhà mạng càng sớm càng tốt để tránh bị khóa hai chiều, thậm chí chấm dứt dịch vụ.

Nhiều người khi thấy điện thoại không gọi đi, không nhắn tin được thường nghĩ ngay đến lỗi sóng, hỏng SIM hoặc bị nhà mạng “cắt số”. Thực tế, trong bối cảnh siết quản lý thuê bao di động, khóa một chiều thường là bước cảnh báo đầu tiên để người dùng hoàn tất xác thực thông tin chính chủ. Nếu xử lý sớm, thuê bao có thể được mở lại nhanh sau khi xác thực thành công.

Điều cần làm ngay là không bấm vào đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho người gọi tự xưng là nhân viên nhà mạng. Hãy kiểm tra thông báo chính thức, đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của nhà mạng, hoặc mang căn cước đến điểm giao dịch để được hỗ trợ.

Người dùng nên xác thực thuê bao qua VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc điểm giao dịch hợp pháp

Vì sao điện thoại bị khóa một chiều?

Khóa một chiều thường được hiểu là thuê bao bị tạm dừng chiều đi: không gọi đi, không gửi tin nhắn SMS đi được. Trong nhiều trường hợp, người dùng vẫn có thể nhận cuộc gọi hoặc nhận tin nhắn tùy chính sách kỹ thuật của nhà mạng và trạng thái thuê bao.

Nguyên nhân phổ biến nhất hiện nay là thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin chính chủ, thông tin đăng ký không trùng khớp với dữ liệu dân cư, hoặc người dùng chuyển SIM sang thiết bị mới nhưng chưa xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt theo quy định mới.

Từ ngày 15/4/2026, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất có hiệu lực. Quy định yêu cầu xác thực các thông tin cơ bản gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Từ ngày 15/6/2026, quy định về xác thực lại khi thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối bắt đầu được áp dụng. Nói dễ hiểu, nếu người dùng chuyển SIM sang máy khác, nhà mạng có thể yêu cầu xác thực lại khuôn mặt để bảo đảm số điện thoại vẫn gắn với đúng người sử dụng.

Khóa SIM không chỉ là chuyện thủ tục

Nhiều người xem việc chuẩn hóa thuê bao là phiền phức. Nhưng số điện thoại hiện nay không còn chỉ dùng để nghe gọi. Nó gắn với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, dịch vụ công, email, mạng xã hội, tài khoản mua bán trực tuyến và rất nhiều giao dịch quan trọng.

Một SIM không chính chủ có thể trở thành điểm yếu bảo mật. Nếu số điện thoại bị người khác sử dụng, bị mua bán, kích hoạt sẵn hoặc bị chiếm quyền trong khi chủ đứng tên không biết, rủi ro không chỉ là mất liên lạc mà còn có thể kéo theo lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản, phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Vì vậy, khóa một chiều không nên được hiểu đơn giản là “làm khó người dùng”. Đây là lớp cảnh báo kỹ thuật để buộc thuê bao chưa rõ danh tính phải xác thực lại trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Khi SIM bị khóa một chiều, cần kiểm tra nguyên nhân và hoàn tất xác thực sớm để tránh gián đoạn liên lạc

Điện thoại bị khóa một chiều cần làm gì để mở lại?

Bước 1: Xác định nguyên nhân khóa

Trước khi vội ra cửa hàng, người dùng cần xác định điện thoại bị khóa vì lý do gì.

Tình huống Dấu hiệu thường gặp Việc cần làm Chưa xác thực chính chủ Không gọi đi, không nhắn tin đi; nhận thông báo từ nhà mạng Xác thực qua VNeID, app nhà mạng hoặc điểm giao dịch Chuyển SIM sang điện thoại mới Vừa đổi máy, lắp SIM sang thiết bị khác rồi bị yêu cầu xác thực Xác thực lại khuôn mặt theo hướng dẫn Thông tin thuê bao sai lệch Họ tên, ngày sinh, số định danh không khớp Cập nhật lại thông tin bằng căn cước Nợ cước hoặc hết hạn sử dụng Thuê bao trả sau nợ cước, trả trước lâu không nạp Thanh toán cước, nạp tiền hoặc liên hệ tổng đài SIM hỏng, mất SIM Máy không nhận SIM, không có sóng, báo lỗi SIM Làm lại SIM tại điểm giao dịch chính thức

Bước 2: Tự xác thực qua VNeID nếu có tài khoản định danh mức độ 2

Người dùng có tài khoản VNeID mức độ 2 có thể kiểm tra và xác nhận số điện thoại đang sử dụng ngay trên ứng dụng.

Các bước cơ bản:

Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Vào mục liên quan đến số điện thoại hoặc yêu cầu tích hợp.

Kiểm tra danh sách số điện thoại đứng tên.

Chọn “Đang sử dụng số thuê bao” nếu đó là số của mình.

Xác nhận thông tin theo hướng dẫn.

Kiểm tra trạng thái xác nhận sau khi hoàn tất.

Trường hợp thấy số điện thoại đứng tên mình nhưng không sử dụng, người dân nên phản ánh ngay trên VNeID hoặc liên hệ nhà mạng để tránh rủi ro pháp lý về sau.

Bước 3: Xác thực qua ứng dụng của nhà mạng

Nếu không thao tác được trên VNeID, người dùng có thể vào ứng dụng chính thức của nhà mạng.

Một số kênh thường dùng:

Nhà mạng Kênh thao tác phổ biến Viettel My Viettel, Viettel Tammi, VNeID, điểm giao dịch Viettel VinaPhone My VNPT, VNeID, điểm giao dịch VNPT/VinaPhone MobiFone My MobiFone, điểm giao dịch MobiFone Nhà mạng khác Ứng dụng chính thức, tổng đài hoặc điểm giao dịch của nhà mạng

Khi thao tác online, người dùng nên dùng Wi-Fi nếu SIM đang bị chặn dữ liệu hoặc không gửi được tin nhắn. Cần chuẩn bị căn cước, khuôn mặt rõ, điện thoại có camera hoạt động tốt và làm theo đúng hướng dẫn trong ứng dụng.

Bước 4: Đến điểm giao dịch nếu không làm được online

Với người lớn tuổi, người không quen thao tác điện thoại, thuê bao doanh nghiệp, thuê bao đứng tên người khác, hoặc trường hợp xác thực khuôn mặt không thành công nhiều lần, cách an toàn nhất là đến điểm giao dịch chính thức.

Cần mang theo:

Căn cước công dân gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

SIM/số điện thoại đang sử dụng.

Điện thoại có lắp SIM bị khóa.

Giấy tờ liên quan nếu là thuê bao doanh nghiệp hoặc thuê bao do tổ chức đứng tên.

Tại điểm giao dịch, nhân viên nhà mạng sẽ đối soát thông tin, cập nhật dữ liệu và hướng dẫn xác thực sinh trắc học theo quy định.

Bước 5: Sau khi xác thực, kiểm tra lại dịch vụ

Sau khi hoàn tất xác thực, thuê bao thường được khôi phục dịch vụ tương ứng mà không cần chờ đến các mốc xử lý tiếp theo. Người dùng nên thử gọi đi, gửi tin nhắn, kiểm tra dữ liệu di động và đăng nhập các tài khoản quan trọng có dùng số điện thoại để nhận OTP.

Nếu sau một thời gian vẫn chưa mở lại, hãy gọi tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến điểm giao dịch để kiểm tra trạng thái xử lý.

Mốc thời gian người dùng cần đặc biệt lưu ý

Với thuê bao bị khóa một chiều do chưa xác thực thông tin, người dùng cần xử lý càng sớm càng tốt. Nếu để quá hạn, thuê bao có thể bị khóa hai chiều, tức là cả chiều đi và chiều đến đều bị gián đoạn.

Riêng trường hợp thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối từ ngày 15/6/2026, nếu chưa xác thực lại theo yêu cầu, nhà mạng có thể tạm dừng chiều đi. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị tạm dừng chiều đi, thuê bao phải hoàn tất xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Nếu không thực hiện, thuê bao có thể bị tạm dừng hai chiều và sau 5 ngày tiếp theo vẫn không khắc phục thì có thể bị chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

Điều này đặc biệt quan trọng với những người sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, ví điện tử, dịch vụ công, tài khoản công việc, bán hàng online hoặc liên hệ khách hàng.

Checklist xử lý nhanh khi điện thoại bị khóa một chiều

Không hoảng, không bỏ SIM ngay.

Kiểm tra tin nhắn/thông báo chính thức từ nhà mạng.

Không bấm link lạ, không cung cấp OTP, passcode, ảnh căn cước cho người lạ.

Thử đăng nhập VNeID để kiểm tra số điện thoại.

Vào ứng dụng chính thức của nhà mạng để cập nhật thông tin.

Chuẩn bị căn cước và xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn.

Nếu làm online không được, đến điểm giao dịch gần nhất.

Sau khi mở lại, kiểm tra các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, email, mạng xã hội có gắn số điện thoại.

Nếu phát hiện số lạ đứng tên mình, phản ánh ngay.

Lưu ý an toàn: Cẩn trọng lừa đảo “hỗ trợ mở khóa SIM”

Khuyến cáo: người dân chỉ thực hiện xác thực thuê bao qua VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng, tổng đài công bố công khai hoặc điểm giao dịch hợp pháp. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, passcode VNeID, ảnh căn cước hoặc dữ liệu khuôn mặt cho người lạ qua điện thoại, Zalo, Facebook hay đường link tự gửi đến. Nhà mạng không yêu cầu khách hàng chuyển tiền để “mở khóa nhanh” qua tài khoản cá nhân.

Ai không nên tự xử lý online?

Không phải trường hợp nào cũng nên cố làm trên điện thoại. Người dùng nên đến trực tiếp điểm giao dịch nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Thuê bao đứng tên người khác.

Không còn giữ giấy tờ đã dùng để đăng ký SIM.

Thông tin trên VNeID và thông tin thuê bao không khớp.

Thuê bao doanh nghiệp, thuê bao tổ chức.

Xác thực khuôn mặt thất bại nhiều lần.

Người dùng lớn tuổi, không quen thao tác ứng dụng.

Nghi ngờ số điện thoại của mình bị người khác đăng ký hoặc sử dụng trái phép.