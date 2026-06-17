Thượng tướng Lê Quốc Hùng: Ngòi bút phải là vũ khí trên không gian số

ANTD.VN - Ngòi bút của nhà báo phải là mũi nhọn dũng cảm xông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Trong kỷ nguyên truyền thông số, Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu báo chí không chỉ đơn thuần là người đưa tin, mà phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để đấu tranh hiệu quả với thông tin xấu độc, sai sự thật, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng...

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Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Ngòi bút phải là vũ khí trên không gian số

Lời "đặt hàng" ấy đã chính thức mở màn cho Giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2026 - 2028, diễn ra đúng vào dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chiều 17-6, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí và phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" (giai đoạn 2026 - 2028).

Sự lan toả của sự kiện được minh chứng bằng sự hiện diện của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội; đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo dự buổi lễ

Dòng chảy 8 thập kỷ và vũ khí trên mặt trận không tiếng súng

Dự buổi gặp mặt còn có Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc VOV; đồng chí Lê Quyền, Phó Tổng Giám đốc VTV và bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam... Sự có mặt của những người đứng đầu các cơ quan báo chí, quản lý thể hiện sự gắn kết máu thịt giữa lực lượng thực thi pháp luật và hệ thống thông tấn quốc gia.

Đứng trước đội ngũ những người cầm bút, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã có bài phát biểu chỉ đạo mang tính vĩ mô, phác họa lại trọn vẹn một chặng đường lịch sử. Báo chí Công an nhân dân (CAND) không sinh ra trong thời bình. Tổ hợp truyền thông ấy ra đời trong bối cảnh vô cùng cam go, gánh trên vai yêu cầu cấp thiết từ những ngày đầu lập quốc: Bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ và thực hiện Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao kỷ niệm chương tri ân sự đóng góp cho lãnh đạo các đơn vị báo chí và quản lý

Trải qua 80 năm rèn giũa, từ những bản tin in roneo thô sơ, hệ thống báo chí của ngành đã có bước tiến cực dài. "Báo chí CAND nay đã phong phú, toàn diện, sâu sắc về nội dung; đa phương thức, đa nền tảng về loại hình. Chúng ta có hệ thống báo giấy, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, tạp chí, bản tin... Trong đó, Báo CAND là cơ quan ngôn luận cốt lõi, Kênh ANTV là truyền hình chuyên biệt chuyên sâu, cùng với đó là mạng lưới trang thông tin bám rễ tận Công an các đơn vị, địa phương," Thượng tướng Lê Quốc Hùng tự hào đánh giá.

Người lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Nhà báo không chỉ là người đưa tin, mà là chiếc cầu nối máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân; là người đồng hành cổ vũ, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước những thách thức của tình hình mới, ngòi bút của nhà báo phải là mũi nhọn dũng cảm xông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Trong kỷ nguyên truyền thông số, Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu báo chí không chỉ đơn thuần là người đưa tin, mà phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để đấu tranh hiệu quả với thông tin xấu độc, sai sự thật, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu báo chí phải: "Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các nền tảng truyền thông hiện đại để các tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự đến gần hơn, tương tác với công chúng nhiều hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu độc, sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng".

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: "Giải báo chí toàn quốc Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống mang một ý nghĩa rất đặc biệt, không đơn thuần là một giải thưởng nghề nghiệp mà là diễn đàn để các nhà báo, các cơ quan báo chí và đông đảo nhân dân cùng tích cực tham gia sáng tác, viết bài phản ánh, lột tả sinh động những câu chuyện chân thực...

Mỗi tác phẩm tham gia dự giải không chỉ là sản phẩm báo chí mà còn là tiếng nói trách nhiệm đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới".

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND khẳng định các đơn vị, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phóng viên thâm nhập thực tiễn

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phóng viên thâm nhập thực tiễn

Để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô ấy, biến những giọt mồ hôi thành các tác phẩm lay động lòng người, rào cản thông tin từ cơ sở buộc phải được tháo dỡ.

Ngay tại lễ phát động, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đưa ra một cam kết mang tính bước ngoặt: "Ban tổ chức sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cung cấp thông tin kịp thời để phóng viên thâm nhập thực tiễn". Lực lượng Công an không chỉ chờ đợi những bài viết ngợi ca, mà mong muốn đón nhận sự bứt phá, những góc nhìn phản biện sắc sảo để hiến kế cho ngành.

Góc nhìn ấy hoàn toàn trùng khớp với đòi hỏi khốc liệt của nghề. Là người trực tiếp chấm giải nhiều năm, bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định: Những câu chuyện phá án rúng động ngoài đời thực cần được khoác lên chiếc áo công nghệ làm báo hiện đại (Mega story, Long-form, Podcast) để tối ưu hóa hiển thị, tạo sức lan tỏa đa nền tảng vươn tới mọi nẻo đường đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Nhưng dù công nghệ có tối tân đến đâu, linh hồn của bài báo vẫn nằm ở sự dấn thân. Dưới góc độ tổ chức nội dung, Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND chỉ ra thực tế: Ngành Công an đang dồn lực về cơ sở. Hàng vạn chiến sĩ đang bám trụ tại vùng sâu, vùng xa. "Ngòi bút của chúng ta không thể đứng yên. Cần những chuyến đi dài ngày, luồn sâu vào bản làng để thấu hiểu sức nặng của nhiệm vụ. Chỉ có hiện thực mới thuyết phục được công chúng", Thượng tá Trường chia sẻ.

Và khi đối diện với hiện thực ấy, người cầm bút không có quyền sợ hãi. Nhớ lại quá trình thực hiện tác phẩm đoạt giải về lính cứu hỏa, nhà báo Nguyễn Kim Thanh (VOV) đúc kết: "Tình yêu nghề mới đủ sức kéo phóng viên ra khỏi vùng an toàn. Dấu ấn mà tác phẩm để lại phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ xả thân, bám nắm hiện trường khốc liệt của người viết".

Giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" (giai đoạn 2026 - 2028) đã điểm tiếng súng lệnh. Sự giao thoa giữa tầm nhìn chiến lược của Bộ Công an, cơ chế "mở cửa" mạnh mẽ và khao khát dấn thân của hàng ngàn cây bút hứa hẹn sẽ mang đến những tác phẩm rực lửa.

Ở đó, ngòi bút chính là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ sự thật, giành giật sự bình yên cho mỗi nếp nhà...