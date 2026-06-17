An ninh Thủ đô luôn giữ vững bản sắc và uy tín trong lòng bạn đọc

ANTD.VN -Sáng nay 17-6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động báo An ninh Thủ đô.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2026). Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc cũng chúc tập thể cán bộ chiến sĩ, người lao động An ninh Thủ đô luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết, sáng tạo, có nhiều bài viết sắc sảo trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn tới thăm, chúc mừng cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2026)

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định, trải qua chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển, An ninh Thủ đô luôn giữ vững bản sắc, khẳng định vị thế là một trong những tờ báo uy tín, có sức sống mạnh mẽ và giá trị sâu sắc trong lòng bạn đọc Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động mới, tờ báo đã nhanh chóng thích ứng, tiếp tục vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đồng thời gợi mở những nội dung quan trọng để An ninh Thủ đô tập trung chuẩn bị, triển khai dịp kỷ niệm 50 năm Báo xuất bản số đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026).

Trung tá Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô giới thiệu với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền những kỷ vật của các thế hệ cán bộ, phóng viên qua từng thời kỳ tại Phòng Truyền thống của đơn vị

Thay mặt đơn vị, Trung tá Chu Quốc Dũng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô đã bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ An ninh Thủ đô tại khuôn viên tòa soạn

Trung tá Chu Quốc Dũng khẳng định, sự quan tâm này là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để tập thể An ninh Thủ đô tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, giữ vững giá trị cốt lõi của tờ báo để phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Thủ đô trong tình hình mới.