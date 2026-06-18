Chuyện tử tế từ những lát cắt bình dị trên cung đường tuần tra của Công an Thủ đô

ANTD.VN - Những ca tuần tra của lực lượng Công an cơ sở ở Thủ đô không chỉ để phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ngay trên những tuyến đường ấy, các cán bộ, chiến sĩ còn trở thành điểm tựa vững chắc, kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ những sự cố bất ngờ nhằm mang lại sự bình yên, trọn vẹn cho cuộc sống của Nhân dân.

Chuyện ấm lòng trên đường tuần tra: Công an Thủ đô trả xe vô chủ, giúp cụ ông lạc đường

Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả công tác gắn liền với chất lượng phục vụ Nhân dân, phong trào thi đua "Ba nhất" đã và đang được lực lượng Công an cơ sở ở Thủ đô cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực diện rộng.

Trung tuần tháng 6-2026, tổ công tác Công an phường Phú Diễn (TP. Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Giữa dòng xe cộ qua lại, các cán bộ chững lại khi phát hiện một chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 36AS-066.91 dựng im lìm dưới lòng đường, không có người trông giữ hay quản lý. Nhận định tài sản có thể bị người dân sơ hở bỏ quên hoặc liên quan đến một vụ việc khuất tất, tổ công tác lập tức bảo vệ hiện trường, tiến hành các thủ tục ghi nhận ban đầu và đưa phương tiện về trụ sở để tra cứu.

Từ hệ thống dữ liệu đăng ký xe, hàng loạt biện pháp nghiệp vụ được nhanh chóng triển khai để xác minh nhân thân chủ sở hữu. Chỉ sau một thời gian ngắn tập trung rà soát, Thiếu tá Nguyễn Xuân Phương đã kết nối được với chị Lê Thị Minh Trang (trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - chủ nhân thực sự của chiếc xe.

Có mặt tại trụ sở Công an phường Phú Diễn để nhận lại tài sản còn nguyên vẹn, chị Trang không giấu được sự xúc động trước tinh thần làm việc khẩn trương của các chiến sĩ. Trong lá thư cảm ơn nắn nót gửi lại đơn vị, chị viết những dòng tri ân sâu sắc gửi tới Thiếu tá Trần Danh Thắng, Trung tá Hoàng Xuân Quý và Thiếu tá Nguyễn Xuân Phương. Đối với một gia đình từ tỉnh xa đến Thủ đô lập nghiệp như chị, chiếc xe không chỉ là phương tiện mưu sinh hằng ngày mà còn là tài sản tích cóp có giá trị lớn trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn.

Cũng xuất phát từ những bước chân tuần tra bám nắm địa bàn, một niềm vui đoàn tụ khác lại đến với người dân ở một ngả đường khác của Thành phố, minh chứng cho sự hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng giữa công nghệ hiện đại và tinh thần trách nhiệm.

Vào lúc 13h45 ngày 16/6/2026, thời điểm trời Hà Nội nắng gắt đỉnh điểm, tuyến Quốc lộ 21B đoạn qua địa phận thôn Thái Bình (xã Hòa Xá, TP. Hà Nội) thưa vắng người qua lại. Lúc này, tổ công tác Công an xã Hòa Xá đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bỗng phát hiện một cụ ông ngồi gục bên lề đường với dáng vẻ mệt mỏi, suy kiệt. Tiếp cận cụ ông, các chiến sĩ nhận thấy cụ có biểu hiện suy giảm trí nhớ, khuôn mặt thất thần và không thể nhớ nổi tên tuổi, quê quán hay lý do mình có mặt tại đây.

Trước tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công dân, tổ công tác đã nhanh chóng dìu cụ về trụ sở Công an xã để nghỉ ngơi, bố trí cán bộ chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn và nước uống để cụ hồi phục thể trạng dưới thời tiết khắc nghiệt. Khi tinh thần cụ ông dần ổn định, qua kiểm tra tư trang, tổ công tác tìm thấy một thẻ Căn cước công dân mang theo người.

Nhanh chóng khai thác tiện ích từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, danh tính của cụ lập tức được đối chiếu và làm rõ. Công an xã Hòa Xá đã liên hệ trực tiếp với Công an phường Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) - nơi cụ đăng ký thường trú để xác minh thông tin gia đình.

Chỉ vài giờ sau, người thân của cụ ông đã có mặt tại trụ sở Công an xã trong tâm trạng vỡ òa. Trước đó, thấy cụ đi lạc, cả gia đình đã hoảng loạn chia nhau tìm kiếm khắp các khu vực trung tâm trong suốt nhiều giờ liền vô vọng.

Tài sản của người dân được trả lại kịp thời, cụ già lạc đường cũng đã có thể chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay gia đình.

Khép lại trang hồ sơ vụ việc, các tổ công tác của Công an phường Phú Diễn và Công an xã Hòa Xá lại tiếp tục nổ máy, tỏa ra các tuyến đường chốt trực.

Những sự việc vừa được ghi nhận thực chất chỉ là hai lát cắt rất nhỏ bé, bình dị trong nhịp sống hối hả của Thủ đô. Ngay lúc này, trên khắp các cung đường tuần tra không nghỉ, những câu chuyện tử tế, những cái nắm tay giúp đỡ người dân như thế vẫn đang lặng lẽ được nối dài...