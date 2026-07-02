Chủ tịch Hà Nội: Dư địa để thành phố đạt tăng trưởng 11% là đầu tư, xây dựng, dịch vụ và du lịch

ANTD.VN - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 8,22%, dư địa để có thể đạt tăng trưởng trên 11% trong năm 2026 sẽ phụ thuộc vào đầu tư, xây dựng, dịch vụ và du lịch…

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại phiên họp

Sáng 2-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 7 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Báo cáo tại đây, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, GRDP quý II-2026 của Hà Nội ước tăng 8,1%; tính chung 6 tháng tăng 8,22%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng khá.

Trong đó, sản xuất công nghiệp khởi sắc với chỉ số IIP tăng 8,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%. Thành phố thành lập thêm 11 cụm công nghiệp; Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã giải phóng mặt bằng gần 94% diện tích, thu hút 115 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 171 nghìn tỷ đồng…

Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của Hà Nội đạt khoảng 8,22%, là mức tăng trưởng khá cao so với nhiều năm trước và có sự cải thiện qua từng quý.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra cho 6 tháng đầu năm (tăng trưởng hai chữ số, khoảng 10%). Do đó, thành phố cần tập trung phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt, vẫn còn một số nơi, một số đơn vị xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc hoặc tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp chưa thực sự tốt. Đây là những vấn đề cần được phân tích, đánh giá nghiêm túc để có giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nêu rõ, Hà Nội là địa phương đóng góp hơn 13% GDP cả nước, được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026. Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm trên cơ sở phân tích cụ thể từng ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời giao chỉ tiêu, trách nhiệm cụ thể để kịp thời có giải pháp điều hành phù hợp.

Theo ông Vũ Đại Thắng, dư địa tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm của Hà Nội tập trung chủ yếu vào đầu tư, xây dựng, dịch vụ và du lịch.

Do vậy, ngành xây dựng cần cụ thể hóa mục tiêu thông qua các công trình xây lắp, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các dự án hạ tầng; đồng thời, huy động tối đa nguồn lực từ các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền đã được phân cấp để đẩy nhanh triển khai các dự án.

UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức làm việc với các nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, yêu cầu khởi công các dự án trong thời gian sớm nhất để tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, tổ chức các sự kiện lớn nhằm thu hút khách đến Thủ đô.

Về triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các cơ chế đặc thù, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng đưa các cơ chế này vào thực tiễn để phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm mọi cải cách về tổ chức bộ máy phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Riêng đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công và các điểm phục vụ hành chính công tại cơ sở, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, công chức.