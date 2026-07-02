Hành trình về nguồn của Công an phường Hà Đông

ANTD.VN -Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân và ôn lại lịch sử vẻ vang, bồi đắp lý tưởng cách mạng và hun đúc bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ.

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn – nơi hơn 5.000 anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người con ưu tú của đất nước đang yên nghỉ. Trong không khí trang nghiêm, từng nén hương được dâng lên như một lời hứa, một sự tri ân sâu nặng gửi tới những người đã ngã xuống để đất nước được hồi sinh trong độc lập, tự do.

Rời nghĩa trang, Đoàn đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi – biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam anh dũng, kiên trung. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực cháy lý tưởng của người chiến sĩ cách mạng ấy đã để lại dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, tiếp thêm động lực để thế hệ hôm nay sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn.

Xúc động hơn cả là khoảnh khắc Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Ngôn, năm nay 105 tuổi – người phụ nữ nhỏ bé nhưng mang trong mình những mất mát lớn lao của chiến tranh. Đoàn cũng vinh dự được gặp gỡ Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thị Huệ (Minh Hiệp) – nữ điệp báo huyền thoại của an ninh Quảng Đà, “Bông hồng thép” của lòng quả cảm, mưu trí và trung kiên.

Trong hành trình tri ân, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và đồng hành cùng lực lượng Công an cơ sở, Đoàn Công an phường Hà Đông đã đến thăm, trao tặng Công an xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng 2 máy in nhằm hỗ trợ phục vụ công tác chuyên môn, góp phần tăng cường điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm gắn bó, tinh thần tương trợ và trách nhiệm đồng hành giữa các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Khép lại hành trình là điểm đến tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm – nơi từng được ví như “địa ngục trần gian”, chứng tích đau thương về tội ác chiến tranh và sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng. Giữa không gian u tịch của những căn hầm năm xưa, mỗi cán bộ chiến sĩ càng thấm thía hơn giá trị thiêng liêng của hòa bình và trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng.

Hành trình về nguồn khép lại, nhưng những cảm xúc, bài học và sự thức tỉnh về trách nhiệm vẫn còn đọng lại sâu sắc trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Đó không chỉ là hành trình tri ân, mà còn là hành trình tự soi, tự sửa, để mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phường Hà Đông nhận thức rõ hơn về sứ mệnh, trách nhiệm và lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tri ân quá khứ để sống xứng đáng với hiện tại. Khắc ghi công lao để tiếp tục cống hiến cho tương lai. Từ những địa chỉ đỏ, từ những câu chuyện bi tráng và những tấm gương anh hùng bất khuất, ngọn lửa lý tưởng cách mạng tiếp tục được hun đúc, bồi đắp mạnh mẽ trong trái tim mỗi cán bộ chiến sĩ.

Đó cũng chính là động lực để tập thể Công an phường Hà Đông tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất” – Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất; lấy đó làm kim chỉ nam trong rèn luyện, công tác và chiến đấu, quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, lá chắn bình yên của Nhân dân.

Sau đây là những hình ảnh trong hành trình về nguồn của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông