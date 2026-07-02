Quyết tâm tìm kiếm nạn nhân động đất Venezuela với bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao nhất

ANTD.VN - Trong ngày thứ hai tại hiện trường, các chiến sĩ trong Đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã mở rộng hơn khu vực tìm kiếm, mặc dù những nơi có nạn nhân mắc kẹt đều có địa hình đặc biệt nguy hiểm nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm và các trang thiết bị phù hợp, Đoàn đã khắc phục được khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần quốc tế cao cả: Giúp bạn như giúp mình.

Tính đến 21h cùng ngày, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra ngoài thành công thêm 12 thi thể và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao lên con số 23 chỉ trong 2 ngày tìm kiếm.

Các thành viên trong Đoàn thảo luận phương án trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Những kinh nghiệm thực tế từ nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước được các chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm trong Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an áp dụng. Một số dấu vết được nắm bắt ngay khi tiếp cận ban đầu với hiện trường. Chó nghiệp vụ lập tức được điều động đến, xác nhận vị trí nạn nhân.

Thêm nhiều thi thể nạn nhân được đưa ra thành công và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela.

Bên cạnh bản lĩnh, kinh nghiệm thì những thiết bị hiện đại, hữu dụng mà Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang theo đã giúp khoanh vùng chính xác, đưa ra chiến thuật hợp lý để giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chia sẻ kinh nghiệm về công tác cứu nạn, cứu hộ với chuyên gia Mỹ.

Nhiều thiết bị hiện đại cùng chó nghiệp vụ đã được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Một số hình ảnh tại hiện trường: