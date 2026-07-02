Dự báo điểm chuẩn nhiều trường đại học có thể giảm mạnh

ANTD.VN - Dự đoán từ các chuyên gia cho thấy năm nay điểm chuẩn các trường ĐH tốp trên, các ngành hot, điểm sẽ giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm. Đặc biệt, năm nay khối C00 điểm sẽ giảm nhiều.

Tỉ lệ điểm giỏi các môn thi tốt nghiệp THPT giảm mạnh khiến các chuyên gia đưa ra dự đoán điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm khoảng 1 điểm.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết phân tích phổ điểm của tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay cho thấy tỉ lệ điểm giỏi đã giảm hẳn. Dự đoán, năm nay các trường tốp trên, các ngành hot, điểm sẽ giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm. Đặc biệt, năm nay khối C00 điểm sẽ giảm nhiều. Còn với những tổ hợp khác thì biên độ dao động khoảng 1 điểm và sẽ ổn định ở mức từ 15 đến 20 điểm.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, môn Ngữ văn, tỉ lệ điểm giỏi (từ 7 trở lên), năm ngoái là 65,4%, những năm trước cũng là 64 - 62% (nói nôm na tức là 10 người thì có 6,5 người giỏi Văn). Nhưng năm nay, tỉ lệ giỏi Ngữ văn chỉ còn 35%. Điều này cho thấy, sự phân hóa đề thi môn Ngữ văn đã có sự chuyển biến rất rõ rệt.

Môn Toán, tỉ lệ điểm 8 năm ngoái thấp hơn, tỉ lệ điểm giỏi chưa đến 5%. Nhưng năm nay tỉ lệ đó đạt khoảng 11%. Những năm trước ở trong mức trên dưới 10%. Tương tự như vậy, điểm giỏi của các môn Lí, Hóa, Sinh, đặc biệt là môn Sinh cũng duy trì tỉ lệ ổn định, khoảng trên dưới 10% trong nhiều năm liền. Đây là những tín hiệu cho thấy có sự phân hóa rất tốt.

Môn Địa lí, năm ngoái và nhiều năm trước có những "mưa điểm 10" và rất nhiều điểm giỏi, thì năm nay tỉ lệ điểm giỏi chỉ trên 2%.

Bên cạnh tỉ lệ điểm giỏi từ 8 trở lên, chúng ta cũng thấy được tỉ lệ điểm dưới trung bình. Môn Ngữ văn có tỉ lệ điểm dưới trung bình thấp nhất, 15%. Môn Toán, môn Vật lý tỉ lệ dưới trung bình là 42%. Môn Tin học tỉ lệ dưới trung bình là 24%. Môn Hóa học tỉ lệ dưới trung bình là hơn 27%. Môn Địa lí tỉ lệ dưới trung bình là 50%. Môn Lịch sử tỉ lệ dưới trung bình trên 30%.

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đưa ra dự báo, điểm chuẩn vào các ngành/chương trình đào tạo năm 2026 của trường này sẽ trong khoảng từ 23 - 28,5 và có xu hướng giảm nhẹ (khoảng 0,25 điểm so với năm trước).

Trong đó, điểm chuẩn vào các ngành có thể phân ra 4 nhóm: nhóm điểm chuẩn rất cao từ 27,5 - 28,5 điểm; nhóm cao khoảng từ 26 - 27,5 điểm; nhóm trung bình từ 24,5 - 26 điểm; nhóm thấp từ 23 - 24,5 điểm. Riêng một số ngành "hot", điểm chuẩn có thể lấy cao hơn 0,25 - 0,5 điểm so với khoảng chung.

Được biết, dự kiến dựa trên cơ sở phân tích các dữ liệu tuyển sinh hiện có như phổ điểm kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 và các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân (tăng khoảng 500 chỉ tiêu so với năm 2025 và mở mới 15 ngành/chương trình đào tạo); điểm chuẩn và điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển của Đại học Kinh tế Quốc dân trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025…

Việc đưa ra điểm chuẩn dự kiến nhằm giúp thí sinh tham khảo, định hướng lựa chọn ngành/chương trình đào tạo phù hợp khi đăng ký nguyện vọng.

Điểm trúng tuyển chính thức phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng nguyện vọng đăng ký, điểm xét tuyển của thí sinh, chỉ tiêu của từng ngành/chương trình đào tạo...

Dự kiến ngày 4/7, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển.